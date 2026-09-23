مجلس الشارقة الرياضي يطلع على مخرجات "مسارات الحمرية 2026"

الشارقة في 23 سبتمبر / وام / اطلع الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على أبرز نتائج ومخرجات البرنامج الصيفي «مسارات الحمرية 2026»، وما حققه من أثر في تنمية مهارات المشاركين واكتشاف المواهب وتعزيز رضا المعنيين.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر المجلس وفد نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بحضور سعادة محمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبدالله الدح، عضو مجلس الإدارة.

وترأس وفد نادي الحمرية سعادة حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، يرافقه عدد من ممثلي اللجان المختلفة بالنادي.

واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج، والحلول العملية التي اعتمدها النادي لمعالجتها، إلى جانب التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير النسخ المقبلة وتعزيز استدامة أثر البرنامج.

كما جرى استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المقبلة للجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، والهادفة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشراكات، ودعم البرامج الثقافية والشبابية، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي وخدمة مختلف فئات المجتمع.