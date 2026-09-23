منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية يتأهل إلى ربع نهائي "آيتشي–ناغويا 2026"

ناغويا في 23 سبتمبر/ وام/ تأهل منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى ربع نهائي "آيتشي–ناغويا 2026" المقامة في اليابان بعد خسارته أمام اليابان (0-3) وفوزه على فلسطين (3-0)، بمشاركة اللاعبين عبدالله المهيري، ومحمد البنا، وسلطان طاهري .

وفي باقي الألعاب : في السباحة، سجل محمد اليماحي زمناً بلغ 2:06.29 دقيقة في سباق 200 متر حرة، فيما حل محمد المطيوعي في المركز الثالث عشر بسباق الطريق للدراجات لمسافة 157.6 كيلومتر بزمن 4:27:21 ساعة، في سباق شهد مشاركة 40 دراجاً من 16 دولة، بمشاركة عبدالله الحمادي وعبدالله جاسم.

وفي الرماية، سجل سيف بن فطيس 117 طبقاً في تصفيات فردي الاسكيت للرجال، محتلاً المركز الحادي عشر وبفارق طبق واحد عن التأهل إلى النهائي، فيما سجل محمد أحمد 113 طبقاً. وفي منافسات المسدس الهوائي للسيدات (10 أمتار)، أحرزت غاية شهيل 555 نقطة، ومهرة السويدي 544 نقطة.

وفي رفع الأثقال، حققت زهرة الهاشمي مجموع 115 كجم في منافسات وزن 53 كجم للسيدات بواقع 50 كجم في الخطف و65 كجم في النتر.

وفي المبارزة، فازت الهيام البلوشي على الإندونيسية رايلي فيث كومالابوترا بنتيجة 5-1 في دور المجموعات لفردي الفلوريه، قبل أن تودع المنافسات من دور الـ32 بخسارتها أمام لاعبة ماكاو لام تشي مي 11-15، فيما شارك أحمد الحمادي في منافسات فردي السابر للرجال.

وفي كرة القدم، تعادل منتخب الإمارات الأولمبي مع نظيره الصيني 0-0 في ختام دور المجموعات، لينهي مشاركته في البطولة عند هذا الدور.

وعلى هامش الدورة، شاركت اللجنة الأولمبية الإماراتية في جلسة نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي حول الحماية الرياضية، بمشاركة ناصر عبدالحكيم بالشالات، عضو الطاقم الإداري باللجنة الأولمبية الإماراتية وضابط الحماية المعتمد من المجلس، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة رياضية آمنة للمشاركين. وشهدت الجلسة مشاركة ممثلي 23 لجنة أولمبية وطنية,

ومن المقرر أن ينضم منتخب الإمارات للجودو إلى مقر إقامة الوفود يوم السبت 26 سبتمبر، قادماً من طوكيو عقب ختام معسكره بجامعة توكاي اليابانية، برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو، وتضم البعثة اللاعبين نجاد كازبيك، وجورجي الباكيف، ومحمد مراد جاد، ومحمد عمر معروف، إلى جانب مساعد المدرب أرتور.

وتقام قرعة منافسات الجودو الثلاثاء المقبل، فيما تستضيف قاعة آيتشي الدولية المنافسات خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وتتضمن 15 مسابقة تشمل سبع مسابقات للرجال ومثلها للسيدات ومسابقة للفرق المختلطة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، جاهزية المنتخب للمشاركة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن الاستعدادات لبطولة أبوظبي جراند سلام في نهاية أكتوبر المقبل، والسعي إلى تعزيز رصيد نقاط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، معرباً عن تقديره لجامعة توكاي اليابانية على تعاونها المستمر في دعم مسيرة الجودو الإماراتي.

وتتواصل غداً الخميس مشاركات منتخبات الإمارات في الدورة، حيث يخوض خليفة الزرعوني وصالح البلوشي منافسات فردي الإيبيه للرجال في المبارزة، ويشارك منتخب ألعاب القوى في تصفيات سباق التتابع المختلط 4×400 متر، فيما يشارك محمد صالح وأحمد الأميري في منافسات مسدس الرجال، وتخضع خيول منتخب الترويض للفحص البيطري قبل انطلاق المنافسات.