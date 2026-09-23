جمارك أبوظبي تستعرض خدماتها في منتدى العين لأعمال المستقبل

العين في 23 سبتمبر /وام/ شاركت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في الدورة الأولى من "منتدى العين لأعمال المستقبل"، في إطار جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات ورجال الأعمال .

وأكد سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المنتدى، أهمية المشاركة في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، واستعراض منظومة الخدمات والتسهيلات التي توفرها جمارك أبوظبي لدعم انسيابية الحركة التجارية ورفع كفاءة العمليات الجمركية.

وقال إن جمارك أبوظبي تعمل من خلال عدد من المنافذ الجمركية في مدينة العين على تسهيل حركة التجارة داخل دولة الإمارات ومع الدول المجاورة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمدينة وما تضمه من منافذ برية، إلى جانب مطار العين الدولي، بما يدعم حركة الصادرات والواردات ويعزز فرص نمو الأعمال والاستثمار.

وأوضح أن جمارك أبوظبي توفر مجموعة من التسهيلات المخصصة للشركات، من بينها برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، الذي يتيح للشركات المؤهلة الاستفادة من إجراءات جمركية ميسرة تشمل تسريع عمليات التخليص، وتقليل الإجراءات ، وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة للشركات المعتمدة بما يعزز أمن سلسة التوريد ويسرّع إنجاز المعاملات.

وأضاف أن جمارك أبوظبي تقدم كذلك مبادرة «القائمة الذهبية»، التي تعد إحدى مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز الشراكة مع الشركات الموثوقة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من التسهيلات والمزايا الجمركية التي تسهم في تسريع حركة الشحنات وتيسير عمليات التخليص، بما يعزز استمرارية الأعمال ويرفع تنافسية الشركات والقطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مدينة العين تمتلك مقومات مهمة لتعزيز نشاطها التجاري، في ظل موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق المجاورة، وتوافر المنافذ البرية ومطار العين الدولي، ما يسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات ودعم نمو الشركات واستقطاب الاستثمارات.

وأكد المنصوري حرص جمارك أبوظبي على تشجيع الشركات ورجال الأعمال في مدينة العين على الانضمام إلى برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها، بما يسهم في رفع كفاءة عملياتهم التجارية وتعزيز تنافسيتهم.

ووأوضح أن تطوير الخدمات الجمركية وتبسيط الإجراءات يمثلان جزءاً أساسياً من جهود جمارك أبوظبي لدعم التجارة وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.