"الفجيرة للموارد الطبيعية" و"ساتي إنترناشونال القابضة" تتعاونان لتطوير مشروع إنتاج الجير الحي بالإمارة

الفجيرة في 21 سبتمبر / وام/ وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية مع شركة «ساتي إنترناشونال القابضة» لتطوير مشروع صناعي متكامل لإنتاج الجير الحي في إمارة الفجيرة .

وبموجب الاتفاقية، يتم تخصيص موقع صناعي ومحجر للحجر الجيري بمساحة إجمالية تبلغ 770,534.43 مترا مربعا، لإنشاء مصنع لإنتاج الجير الحي بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 250 ألف طن سنوياً خلال المرحلة الأولى، على أن تتوسع الطاقة الإنتاجية تدريجياً لتصل إلى مليون طن سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، وفق متطلبات السوق وخطط النمو المستقبلية للشركة.

وتشمل الخطط المستقبلية للمشروع دراسة إنشاء وحدة لإنتاج الكلنكر، بما يدعم التكامل الصناعي ويعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية ويدعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات التعدينية والتحويلية.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود المؤسسة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير مشاريع صناعية تسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز تنافسية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في إمارة الفجيرة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، ودعم المشاريع الصناعية والتنموية التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وترسيخ مكانة الفجيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المشروع يعكس ما تتمتع به إمارة الفجيرة من مقومات استثمارية وصناعية متكاملة، تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والموارد الطبيعية ذات الجودة العالية، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم الاستثمارات المسؤولة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والسلامة وحماية البيئة والتعدين المسؤول.

وأوضح أن المشروع من شأنه دعم قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية وتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الصناعة والاستثمار النوعي.

من جانبه، أكد السيد سانجاي أغاروال، المدير العام لشركة «ساتي إنترناشونال القابضة»، أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة للتوسع، وتعكس ثقتها في البيئة الاستثمارية والمقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى إنشاء منشأة متطورة لإنتاج الجير الحي وفق أحدث التقنيات والمعايير التشغيلية والبيئية، بما يسهم في تلبية الطلب على منتجات الجير في الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكداً التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية والبيئية وتطبيق ممارسات الصناعة والتعدين المسؤول، وتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.