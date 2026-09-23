اختتام "قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية"

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام / اختتمت اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي أعمال النسخة الخامسة من "قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية 2026" .

وشهد اليوم الختامي جلسة حوارية بعنوان "من التوعية إلى العمل: إعادة تصور الصحة النفسية من خلال التدخل المبكر"، ناقشت أهمية الانتقال بالصحة النفسية من دائرة التوعية إلى حيز التطبيق العملي، عبر ترسيخ نهج الوقاية، وتعزيز الكشف المبكر، وضمان التدخل في الوقت المناسب.

وتناول الدكتور زين علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ"سكينة"، خلال الجلسة أهمية تكامل الصحة النفسية والجسدية ضمن منظومة رعاية شاملة ومترابطة، مشيراً إلى أن الاكتئاب والقلق قد يتركان أثراً كبيراً في مسار تعافي المرضى ونتائجهم الصحية، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة ومعقدة.

واستعرض نموذج الرعاية المتكاملة الذي تتبناه "سكينة"، والقائم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في الحفاظ على الصحة، والتعافي، واستدامة الصحة، لافتاً إلى توسع خدمات الصحة النفسية من عيادتين للرعاية الصحية الأولية إلى نحو 40 نقطة وصول متكاملة ضمن الشبكة.

كما سلط الضوء على جهود "سكينة" في ترسيخ منظومة استباقية ومتكاملة للصحة النفسية، تستند إلى الأدلة العلمية وتتجاوز الإطار التقليدي للرعاية السريرية، مؤكداً أن نجاح هذه المنظومة لا يقاس بعدد الاستشارات المقدمة فحسب، بل بقدرتها على التدخل المبكر، وإحداث أثر ملموس في مسار التعافي، وتمكين الأفراد من مواصلة أدوارهم الفاعلة في أسرهم وأماكن عملهم ومجتمعاتهم.

وأكدت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية – المنصات الافتراضية: المراقبة عن بعد ونموذج الرعاية الهجين"،أهمية تصميم نماذج رعاية صحية مخصصة تستجيب للاحتياجات الفردية لكل مريض، وتضمن توجيهه إلى قناة الرعاية الأكثر ملاءمة وأماناً لحالته، سواء كانت افتراضية أو هجينة أو حضورية.

وأوضحت أن تكامل بيانات المرضى يعزز قدرة المختصين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسار الرعاية، خصوصاً مع اتساع نطاق الرعاية الافتراضية والمراقبة عن بعد، مشيرة إلى ثلاثة مرتكزات لضمان استمرارية الرعاية والمساءلة عبر مختلف قنوات تقديمها، تتمثل في منظومة بيانات متكاملة تتيح الوصول إلى معلومات المريض عبر المنصات كافة، وحوكمة راسخة للمسارات السريرية، وإطار واضح للمساءلة يحدد أدوار ومسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.