منتدى التكنولوجيا الزراعية بأبوظبي يبحث تعزيز استدامة الإنتاج والأمن الغذائي

أبوظبي في 23 سبتمبر / وام / يعود "منتدى التكنولوجيا الزراعية" ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء 2026، ببرنامج يمتد على مدى 3 أيام، يجمع خبراء القطاع الزراعي والمبتكرين والمستثمرين والباحثين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، لبحث التقنيات الزراعية الحديثة ومسارات الاستثمار ودور البحث العلمي في تطوير حلول تدعم استدامة الإنتاج والأمن الغذائي.

ويقام الأسبوع العالمي للغذاء بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويخصص المنتدى كل يوم من أيامه لمحور رئيسي، بدءاً بالتكنولوجيا الزراعية، مروراً بالاستثمار، وصولاً إلى العمل الأكاديمي والبحث العلمي، ضمن برنامج يربط تطوير الحلول بمسارات تمويلها وتطبيقها وتوسيع نطاقها.

ويركز اليوم الأول على التقنيات الزراعية الناشئة ونماذج الإنتاج القائمة على الذكاء الاصطناعي، ودورها في دعم الممارسات الزراعية المستدامة والتخفيف من الضغوط على سلاسل الإمداد الغذائي.

ويُخصص اليوم الثاني للاستثمار، من خلال دراسات حالة تتناول التمويل الزراعي وتوظيف رؤوس الأموال، وسبل تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق على نطاق تجاري.

أما اليوم الثالث، فيركز على العمل الأكاديمي والبحث العلمي، ويتضمن جلسات حول مبادرات إشراك الشباب وإعداد الجيل المقبل من الكفاءات عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الزراعية.

ويهدف المنتدى إلى الانتقال من استعراض الأفكار إلى بحث سبل تطبيقها، عبر الربط بين التكنولوجيا والتمويل والبحث العلمي والسياسات الداعمة للقطاع الزراعي، وتعزيز التعاون بين العاملين في القطاع والباحثين والمستثمرين لتطوير الحلول وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ويقام المنتدى ضمن الدورة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يجمع بين مؤتمر ومعرض، ويغطي عبر 8 قطاعات متخصصة مختلف مراحل سلسلة القيمة للأغذية والمشروبات، بمشاركة الحكومات والشركات والمشترين والعلامات التجارية العاملة في القطاع.

وفي ظل التحديات المناخية والضغوط على الموارد وسلاسل الإمداد، يركز المنتدى على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة عبر الحدود وبين القطاعات والتخصصات، بما يدعم تطوير تبني تقنيات حديثة وابتكارات تدعم تبني وتطوير نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة في دولة الإمارات والعالم.