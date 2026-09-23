الشارقة للتمكين الاجتماعي تعرّف بمشروع "علّم بالقلم"

أبوظبي في 23 سبتمبر / وام / تشارك مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في معرض «واجهة التعليم»، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، للتعريف بمشروعها الأكاديمي «علّم بالقلم»، وتسليط الضوء على جهودها في تمكين الأبناء فاقدي الأب أكاديمياً، وتهيئة الفرص التعليمية التي تسهم في دعم مسيرتهم الدراسية وبناء مستقبلهم.

وأكدت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن مشروع «علّم بالقلم» يجسد رؤية المؤسسة في جعل التعليم ركيزة أساسية في تمكين الأبناء، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج الأكاديمية التي ترافقهم في مختلف مراحلهم التعليمية، وتسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز فرصهم في مواصلة تعليمهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وأضافت أن مشاركة المؤسسة في معرض «واجهة التعليم» تمثل فرصة مهمة للتعريف بالأثر الذي يحدثه الاستثمار في تعليم الأبناء، وبناء جسور التعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، مشيرة إلى أن كل فرصة تعليمية تتاح للأبناء تمثل خطوة نحو مستقبل أكثر استقراراً واستقلالية.

ويقدم مشروع «علّم بالقلم» حزمة متكاملة من أوجه التمكين الأكاديمي، تشمل دعم الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة التعليمية، والمنح الجامعية، والدورات والبرامج الأكاديمية والتخصصية، إلى جانب المتابعة التعليمية ودروس الدعم والتقوية، وغيرها من المبادرات التي تستجيب لاحتياجات الأبناء وتدعم تقدمهم الدراسي.