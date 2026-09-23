محاضرات توعوية للحكام والمنتخبات استعداداً لانطلاق منافسات "خليجي 27"

جدة في 23 سبتمبر/ وام/ أكدت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم جاهزية الأطقم التحكيمية لإدارة منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة، واستعدادها لتطبيق التعديلات الجديدة خلال المباريات، وذلك عقب ختام المعسكر التحضيري للحكام اليوم.

واستمر المعسكر أربعة أيام، وتضمن محاضرات وتطبيقات عملية للتعريف بالتعديلات الجديدة وآليات تطبيقها خلال مباريات البطولة، التي تقام من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

وأكد هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ثقته بقدرة الأطقم التحكيمية على تقديم مستويات متميزة خلال منافسات البطولة، مشيداً بالأجواء التي شهدها المعسكر.

كما نظمت اللجنة محاضرات تعريفية للأجهزة الفنية واللاعبين في المنتخبات المشاركة، تناولت أبرز التعديلات في قانون اللعبة، إلى جانب استعراض حالات تحكيمية عبر لقطات فيديو، بما يسهم في تعزيز فهم آلية تطبيق القرارات التحكيمية.

وشملت المحاضرات شرح التجربة الجديدة الخاصة بآلية التعامل مع علاج حارس المرمى، والتعريف بالإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب توضيح القاعدتين الجديدتين اللتين وافق عليهما الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمتعلقتين بحالات ادعاء إصابة حارس المرمى بهدف إهدار الوقت، وحالات دفع المهاجم للمدافع أثناء تنفيذ الكرات الثابتة.