مهرجان سوق الجبيل للرطب يجذب 1.13 مليون زائر

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام/ استقطبت النسخة الـ11 من مهرجان سوق الجبيل للرطب التي اختتمت فعالياتها في سوق الجبيل بالشارقة أكثر من مليون و131 ألف زائر .

وجاءت النسخة الحادية عشرة بمشاركة واسعة من أصحاب محال الرطب في السوق إلى جانب مشاركات خارجية ووفرت للزوار مجموعة متنوعة من أجود أصناف الرطب الطازج بما عزز خيارات المتسوقين وقدم تجربة متكاملة تتناسب مع خصوصية موسم الرطب.

وقال عبدالله الشامسي مدير أول أسواق مدينة الشارقة، يمثل حجم الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان خلال النسخة الـ11 مؤشراً واضحاً على مكانة واهمية سوق الجبيل كوجهة رئيسية للمتسوقين الباحثين عن المنتجات المحلية في موسم الرطب، وإتاحة مساحة أوسع أمام التجار والمشاركين للوصول إلى جمهور أكبر بما يدعم النشاط التجاري ويعزز تجربة الزوار.

وأضاف الشامسي نحرص في سوق الجبيل على تطوير الفعاليات الموسمية بما يتناسب مع احتياجات المتسوقين ويواكب المواسم الزراعية والغذائية في الدولة، ويأتي المهرجان ضمن هذه الفعاليات التي تجمع بين دعم المنتج المحلي وتمكين التجار وتقديم تجربة تسوق تلبي احتياجات أفراد المجتمع وهو ما انعكس في حجم الحضور الذي شهدته النسخة الحالية.

وشكل المهرجان على مدار فترة انعقاده منصة مباشرة للتعريف بتنوع الرطب الإماراتي وإتاحة مجموعة واسعة من الأصناف أمام الجمهور إلى جانب دعم أصحاب المحال والمشاركين خلال أحد أبرز المواسم التي تشهد حركة نشطة في سوق المنتجات الزراعية والغذائية.

يشار إلى أن سوق الجبيل هو أحد المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.