هزاع بن زايد يفتتح فعاليات الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل

العين في 23 سبتمبر/ وام/ افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الدورة الأولى من "منتدى العين لأعمال المستقبل"، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مركز أدنيك العين تحت شعار "استثمر، طوّر، ازدهر"، حتى 24 سبتمبر الجاري.

والتقى سموه عدداً من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية لبحث أحدث الفرص الاستثمارية الرامية إلى دفع جهود التنويع الاقتصادي في منطقة العين.

واستمع سموه إلى رؤى عدد من الخبراء في مجالات السياسات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتنمية الكفاءات، إلى جانب استعراض الفرص التي تتيحها الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز مساهمة منطقة العين في النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن "منتدى العين لأعمال المستقبل" يجسد رؤية تنموية عصرية تجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين، لتبادل الرؤى والخبرات، واستكشاف آفاق التعاون، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة العين.

وأشار سموه إلى أهمية توظيف المقومات التنافسية لمنطقة العين وإمكاناتها الواعدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي، بما يواكب الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "تؤكد رعاية وحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لمنتدى العين لأعمال المستقبل رؤية القيادة والتزامها الراسخ بتعزيز منظومة أبوظبي الاقتصادية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب الدولية والشركات المتطورة والاستثمارات النوعية".

وأضاف معاليه: "من خلال جمع الجهات الحكومية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وقادة الاستثمار وقطاع الأعمال، يوفر منتدى العين لأعمال المستقبل منصة ملائمة لبناء الشراكات التي تدفع النمو في المستقبل. ويعكس المنتدى التزام إمارة أبوظبي بتعزيز التنمية المتوازنة والاستدامة والتنويع باعتبارها ركائزاً أساسية للنمو المستدام".

ويستقطب منتدى العين لأعمال المستقبل أكثر من 4800 من صنّاع القرار وكبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً لمناقشة الفرص الاستثمارية وتطوير المواهب والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.