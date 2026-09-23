تعاون بين جمارك أبوظبي ومجلس الجودة لتعزيز تبادل البيانات

العين في 23 سبتمبر / وام/ وقعت جمارك أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجالات الجودة وتبادل البيانات، بما يسهم في تعزيز تكامل الجهود الحكومية، وبناء شراكات فعالة ترسخ مكانة إمارة أبوظبي كنموذج عالمي في تطوير بيئة عمل مرنة وجاذبة تدعم تنافسية الاقتصاد وممارسة الأعمال.

وقع مذكرة التفاهم كل من عبيد مسلم العامري المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، وسعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة خلال منتدى العين لأعمال المستقبل في أدنيك العين، وذلك في إطار حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق، وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية.

وتشمل مجالات التعاون إرساء إطار منهجي ومنظم لحوكمة عمليات تبادل البيانات والمعلومات بين الطرفين عبر وسائل الربط الإلكتروني المعتمدة، بما فيها بيانات التجارة الخارجية عبر المنافذ الجمركية، مما يتيح الاستفادة منها في دعم العمليات واتخاذ القرارات، ويسهم في تسريع الإجراءات ورفع دقة الرقابة على المنتجات المتداولة وتعزيز سلامتها ومطابقتها للمتطلبات المعتمدة.

كما تنص المذكرة على إعداد الأبحاث والدراسات المشتركة وتقديم الاستشارات في المجالات ذات العلاقة، وتقديم برامج التدريب المتخصصة وتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين بهدف رفع مستوى كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص جمارك أبوظبي على تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتطوير منظومة جمركية أكثر ترابطاً وكفاءة، وتحسين كفاءة إجراءات الفحص والمطابقة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز الثقة بالمنتجات المتداولة في الأسواق، ويسهم في تحقيق مستهدفات إمارة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة والشراكات الفاعلة.