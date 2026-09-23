"بيئة" تطلق النسخة الثالثة من برنامج "قادة المستقبل"

الشارقة في 23 سبتمبر / وام / أطلقت "بيئة" النسخة الثالثة من برنامج "قادة المستقبل" بمشاركة دفعة جديدة من الكفاءات التنفيذية في رحلة تعليمية مكثفة تمتد على مدى 10 أشهر .

تضم الدفعة الجديدة 22 مشاركاً منهم 9 من القيادات التنفيذية متوسطة المستوى في "بيئة" و13 مشاركاً من خارجها يشكّلون 60% من إجمالي المشاركين وينتمي المشاركون في نسخة هذا العام إلى قطاعات متنوعة تشمل الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والتمويل ما يتيح فرصاً أكبر لتبادل الخبرات والمعارف وتوسيع آفاق المشاركين في مجالي القيادة وصنع القرار إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة" نؤمن في "بيئة" إن قوة المؤسسات ترتبط بقدرة قياداتها على التكيّف ومواكبة المتغيرات وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية جسّد برنامجنا لتطوير المهارات التنفيذية هذه الرؤية من خلال تنمية القدرات القيادية وتعزيز جاهزية المؤسسات للمستقبل ومن خلال التعلّم وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف القطاعات يكتسب المشاركون مهارات قيادية تمكنهم من التعامل بفعالية ومرونة مع المتغيرات وتجمع دفعة هذا العام مشاركين من "بيئة" ومؤسسات شريكة بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم استدامة الأعمال ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الشارقة وخارجها.

وقد طُوّر البرنامج بالتعاون مع "إميريتوس" المتخصصة عالمياً في تكنولوجيا التعليم ويمتد على مدى 10 أشهر ويتألف من 10 وحدات تدريبية مكثفة ويركّز على تطوير قدرات المشاركين في مجالات أساسية في الأعمال والإدارة و تشمل التنفيذ الاستراتيجي والشؤون المالية و التفكير الإبداعي والتكنولوجيا الناشئة وإلى جانب المنهج التدريبي يتضمن البرنامج للمرة الأولى جلسات تدريب فردية إلى جانب التعلّم الحضوري بما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم المهنية.

كما يتيح لهم من خلال الزيارات الميدانية المتخصصة الاطلاع على تجارب مؤسسات في دولة الإمارات والتعرّف إلى سبل توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير بيئات عمل أكثر استعداداً للمستقبل بما في ذلك التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبها قالت هند الحويدي الرئيس التنفيذي للتطوير في "بيئة" : شهد برنامج "قادة المستقبل" تطوراً ملحوظاً ليصبح منصة تتيح للكفاءات الواعدة فرصاً للتعلّم والتفكير وتطبيق المهارات الجديدة في بيئة العمل وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة إذ تجمع بين خبرات موظفي "بيئة" ونظرائهم من مؤسسات رائدة في دولة الإمارات بما يثري التجربة التعليمية ويوسّع نطاق تبادل المعارف والخبرات ومن هذا المنطلق نسعى عبر البرنامج إلى تمكين قادة المستقبل من تطوير قدراتهم وبناء شبكة من العلاقات المهنية التي تعزز إسهامهم الفاعل في نجاح مؤسساتهم وترسخ دورهم في مسيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

واستكمالاً لهذه التجربة التعليمية يوفّر البرنامج لأعضاء الدفعة الثالثة تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين أساليب تعلّم متنوعة تشمل التطوير الفردي والتعلّم الحضوري إلى جانب دورات إلكترونية معتمدة يمكن للمشاركين إكمالها وفقاً للوتيرة التي تناسبهم.

وتقدّم هذه الدورات مجموعة من المؤسسات الأكاديمية العالمية من بينها كلية كولومبيا للأعمال وكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرنامج تاك للتعليم التنفيذي في كلية دارتموث .

وفي ختام الرحلة التعليمية يعمل المشاركون على مشروع تطبيقي نهائي يوظّفون خلاله ما اكتسبوه من معارف ومهارات في تطوير حلول عملية لتحديات واقعية تواجه المؤسسات.