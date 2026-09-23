غرفة عجمان تستعرض إنجازات 2026

عجمان في 23 سبتمبر/ وام/ أشاد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بمسيرة التطور والإنجازات التي شهدتها إمارة عجمان على مدى 45 عاماً منذ تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم، مؤكداً أن هذه المسيرة، بدعم ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.

كما أشاد بما حققته غرفة عجمان خلال العام الجاري من إنجازات وجوائز وشهادات مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية «ISO»، إلى جانب تنوع مشاركاتها الخارجية، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس جهود الغرفة في تطوير أدائها وتعزيز حضورها المحلي والدولي، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الثالث لعام 2026، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، في مركز ثرا لريادة الأعمال، حيث جرى استعراض سير المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطط العام الجاري، ومتابعة أبرز الإنجازات والتطورات المرتبطة بمنظومة تسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب جهود الغرفة في تصفير البيروقراطية ودعم تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية.

وناقش المجلس استعدادات الغرفة لتنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب خلال الربع الأول من عام 2027، بمشاركة جامعات ومؤسسات تعليمية من داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تعزيز حضور عجمان كوجهة تعليمية، واستقطاب مؤسسات واستثمارات جديدة، والتعريف بأحدث البرامج والتخصصات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل.

واطلع أعضاء المجلس على مستجدات تنظيم النسخة الرابعة من معرض عجمان للامتياز التجاري، ودوره في دعم قطاع الامتياز التجاري واستقطاب فرص استثمارية جديدة، وتعزيز فرص توسع العلامات التجارية المحلية في الأسواق الخارجية.

واستعرض الاجتماع كذلك نتائج مشاركة غرفة عجمان في قمة AIM للاستثمار، وجهودها في تمكين الجهات والشركات المشاركة ضمن جناحها من التواصل المباشر مع المستثمرين، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، والتعريف بالقطاعات والفرص الاستثمارية في الإمارة.

كما اطلع المجلس على نتائج اجتماعي لجنة الموارد البشرية والمالية، وتقرير المركز المالي للغرفة، وتقرير الأداء الاستراتيجي، إلى جانب مستجدات تنفيذ مشاريع العام الجاري.