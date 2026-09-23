مركز الجواهر ينظم "مخرج إي 88" 17 ديسمبر

الشارقة في 23 سبتمبر / وام / أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات عن عودة فعالية "مخرج إي 88" في نسختها الرابعة لعام 2026 تحت شعار "وجهة الشارقة الخارجية للمأكولات والتسوق والترفيه خلال الفترة من 17 حتى 31 من ديسمبر 2026 حيث تجتمع العائلة للتسوق والتذوق واللعب" بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والأسر المنتجة والحرفيين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الفعالية امتداداً لجهود مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في دعم رواد الأعمال والمواهب المحلية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور المنتجات والمبادرات الوطنية من خلال توفير منصة تجمع مختلف المشاريع والعلامات التجارية المحلية وتتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع الجمهور واستعراض منتجاتهم وخدماتهم وأفكارهم إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين لبناء شراكات مهنية جديدة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص واعدة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة فضلاً عن التعرف إلى احتياجات الجمهور وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية في السوق.

وتستهدف النسخة الرابعة مجموعة واسعة من المشاركين تشمل المشاريع المنزلية والعلامات التجارية الناشئة وشاحنات الطعام والأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب مشاريع المأكولات والمشروبات إلى جانب الأنشطة التجارية و تتضمن برامج ترفيهية متنوعة وورش عمل تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال والشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.