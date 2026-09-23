الشارقة الخيرية تصرف 9.4 مليون درهم مساعدات شهرية خلال 9 أشهر

الشارقة في 23 سبتمبر / وام / قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري مساعدات شهرية نقدية بقيمة 9.4 مليون درهم استفادت منها 7200 أسرة متعففة من الأرامل وكبار السن والأيتام والمطلقات ومحدودي الدخل وغير القادرين على العمل.

وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات إن المساعدات الشهرية تمثل أحد البرامج التي تحرص الجمعية على استمرارها للفئات المستحقة لما توفره من دعم منتظم للأسر التي تفتقر إلى مصدر دخل كاف مشيرا إلى أن انتظام صرف المساعدة يمنح المستفيدين قدرة أفضل على التعامل مع احتياجاتهم الأساسية بصورة أكثر استقرارا بدلا من اقتصار الدعم على المساعدات الطارئة أو الموسمية.

وأشار الراشدي إلى أن برامج المساعدات الشهرية تستهدف شرائح اجتماعية تدخل ضمن الفئات المستحقة لزكاة المال الأمر الذي يجعل الزكاة أحد المصادر المهمة التي تعتمد عليها الجمعية في دعم هذا النوع من المساعدات وتوسيع نطاق المستفيدين منه موضحا أن زيادة حصيلة الزكاة تتيح للجمعية الوصول إلى عدد أكبر من الأسر التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق، والاستمرار في تقديم الدعم بصورة منتظمة.