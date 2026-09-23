حمدان بن مبارك: "خليجي 27" تعزز خبرات منتخب الإمارات وتدعم تطوره

جدة في 23 سبتمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، قدرة منتخب الإمارات الوطني، بقيادة جهازه الفني الجديد، على تقديم مستوى فني يليق بسمعة الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» ستسهم في تعزيز خبرات المنتخب وزيادة رصيده من التجارب.

ودعا معاليه لاعبي المنتخب إلى التعامل مع منافسات البطولة خطوة بخطوة، والتركيز وبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق النتائج التي تسعد الجماهير الإماراتية.

وأكد أهمية الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب خلال مشاركته في البطولة، وقال إن الجمهور ووسائل الإعلام يمثلان محفزين أساسيين في كرة القدم، معرباً عن ثقته بأن الجميع سيقف خلف المنتخب ويقدم له المساندة المطلوبة، ومتمنياً التوفيق لـ«سفير الكرة الإماراتية» في مشاركته بـ«خليجي 27».

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن بطولة كأس الخليج العربي تتمتع بأهمية تاريخية، وترتبط بجذور عميقة في المنطقة، مشيراً إلى أن أجيالاً متعاقبة من اللاعبين والجماهير أولت البطولة اهتماماً كبيراً.

وأوضح أن اتحاد الإمارات لكرة القدم دأب على دعم هذا التجمع الرياضي الخليجي، سواء من خلال المشاركة في منافساته أو استضافة بعض نسخه، داعياً إلى تضافر الجهود والتعاون من أجل خروج «خليجي الديار العربية 27» بالصورة التي تليق بالبطولة، وتحقيق أهدافها الرياضية وتعزيز رسالتها الاجتماعية.