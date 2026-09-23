مكتب أبوظبي للاستثمار يعزز تنافسية الإمارة

العين في 23 سبتمبر/وام/ أكد هاشم محمد الكعبي، رئيس مكتب العين في "مكتب أبوظبي للاستثمار"، أن المكتب يواصل جهوده الحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي، مع التركيز على توجيه وترسيخ هذه الاستثمارات في مدينة العين التي تتمتع بمزايا تنافسية ومقومات لوجستية فريدة .

وأوضح الكعبي أن أهداف المكتب في استراتيجية أبوظبي الصناعية هي مضاعفة قطاع التصنيع ليصل إلى 172 مليار درهم، ورفع الصادرات غير النفطية لما يعادل 178.8 مليون درهم إماراتي بحلول عام 2031 وخلق أكثر من 13000 فرصة عمل.

كما أوضح الكعبي، في لقاء لوكالة أنباء الإمارات خلال مشاركة المكتب في منتدى العين لأعمال المستقبل أن مكتب العين بدأ نشاطه منذ انطلاقه في مايو من عام 2025، ونجح في استقطاب مشروعين استثماريين بارزين إلى مدينة العين وهما مشروع شركة "آرتشر" المتخصصة في تصنيع المركبات والطيارات ذاتية القيادة أو التاكسي الطائر لنقل الركاب.

وأشار الكعبي إلى أن مصنع الشركة سيتم إنشاؤه في مطار العين، ومن المستهدف أن يوفر أكثر من 1200 وظيفة فيما يتمثل المشروع الآخر في شركة "ستريت ستريت" والتي تُعد رابع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم حيث تعتزم الشركة افتتاح مكتب تشغيلي لها في إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، مما يسهم في توفير أكثر من 300 وظيفة في القطاع المالي والإداري.

وأضاف رئيس مكتب العين للاستثمار أن "مكتب أبوظبي للاستثمار" يمتلك استراتيجية شاملة تضم أكثر من 13 مجمعاً اقتصادياً، تم تفعيل 4 مجمعات رئيسية منها حتى الآن، وهي مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمّع الحلول المالية والتقنيات الرقمية والتأمينات والاستثمارات البديلة (FIDA).

وحول المقومات التنافسية لمدينة العين، أشار الكعبي إلى أن المدينة تزخر بحلول لوجستية وبنية تحتية متطورة، وتضم ثلاث مناطق استثمارية محورية قريبة من بعضها، وهي صناعية العين، ومنطقة كيزاد ومنطقة مطار العين.

ونوه إلى الدور المرتقب لمشروع "قطار حفيث" خلال السنوات القليلة القادمة، والذي سيشكل دفعة قوية وبوابة استراتيجية للمستثمرين لتسهيل عمليات التصدير والتطوير، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بل وإلى الأسواق العالمية.