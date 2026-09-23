"مهرجان كلباء للجاشع والسحناه" ينطلق غداً

الشارقة في 23 سبتمبر / وام / تنطلق غداً فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان كلباء للجاشع والسحناه" الحدث التراثي والاقتصادي والمجتمعي الأول من نوعه في المنطقة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء وتستمر أنشطته في حي السمر بضاحية الغيل بمدينة كلباء حتى 27 سبتمبر الجاري احتفاءً بعراقة الموروث البحري والغذائي لأهل الساحل الشرقي ودعماً لاستدامة الصناعات التقليدية وتحويلها إلى روافد اقتصادية وسياحية واعدة.

ويقام المهرجان على مساحة عرض مغطاة تمتد على 4800 متر مربع وسط مشاركة واسعة تضم أكثر من 85 أسرة منتجة متخصصة في إعداد الأكلات والمنتجات البحرية التقليدية إلى جانب 10 جهات حكومية فضلاً عن 6 شركات ومصانع وطنية متخصصة في معدات الصيد الحديثة وصناعة وتجهيز الأسماك.

ويقدم المهرجان لزواره تجربة تفاعلية حية تسلط الضوء على مراحل صناعة "الجاشع" المستمد من سمك العومة الصغير وطرق تجفيفه تحت أشعة الشمس بعد تنظيفه وصولاً إلى دقه مع التوابل والليمون المجفف لإعداد مسحوق "السحناه" بنكهاته المختلفة بما يتيح للزوار فرصاً مباشرة للشراء والاطلاع على المنتجات ويوفر منافذ البيع والترويج التي تدعم قطاع الأعمال المحلي ورواد الأعمال ومجتمع الصيادين بالتوازي مع ما تشهده مدينة كلباء من مشاريع تنموية نوعية تعزز القيمة الاقتصادية للمنتجات البحرية.

وتشهد الدورة الافتتاحية تنظيم 3 مسابقات رئيسية موزعة على أيام المهرجان بجوائز نقدية تنطلق بمسابقة "أجود نوع من الجاشع أو السحناه" و مسابقة "أفضل طبق مبتكر من الجاشع أو السحناه للعوائل" و مسابقة "أجود نوع من الجاشع أو السحناه للأطفال" .

وتسعى غرفة الشارقة وبلدية كلباء من خلال هذا الحدث إلى توثيق طرق إعداد الجاشع والسحناه ونقلها إلى الأجيال المقبلة وتمكين الصيادين والأسر المنتجة من توسيع فرص تسويق منتجاتهم عبر رفع معايير النظافة والجودة والتعبئة وترسيخ حضور كلباء وجهة سياحية وثقافية نابضة تستقطب العائلات والزوار بما يعزز منظومة الأمن الغذائي المحلي ويجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في منصة تعاون واحدة.

ويصاحب المهرجان برنامج يومي غني بالورش التعليمية والعروض التثقيفية التي تعزز مفاهيم الاستدامة البحرية وتعرّف الزوار بممارسات الصيد الرشيد والمحافظة على المخزون السمكي والبيئة البحرية إلى جانب منصات لعرض قوارب وتقنيات الصيد الحديثة ومساحات ترفيهية وتعليمية ملائمة لجميع أفراد العائلة.