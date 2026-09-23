"ستراتا للتصنيع": 67% نسبة التوطين

العين في 23 سبتمبر/وام/ أكدت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ستراتا للتصنيع"، أن الشركة تواصل تحقيق خطواتها في تمكين الكوادر الوطنية وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن نسبة التوطين في الشركة تجاوزت 67%، يشكل العنصر النسائي منها نحو 88%.

واستعرضت المعمري خلال لقاء لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أثناء مشاركتها في فعاليات "منتدى العين لأعمال المستقبل"،

مسيرة نمو «ستراتا»، موضحة أن الشركة بدأت أعمالها في مدينة العين عام 2009 بخط إنتاج واحد فقط، لتصل اليوم إلى أكثر من 30 خط إنتاج تصنع مكونات طائرات لكبرى الشركات العالمية مثل «بوينج»، و«إيرباص».

وأوضحت أن 90% من خطوط الإنتاج الحالية هي خطوط إنتاج حصرية، مما يجعل «ستراتا» المصنع الوحيد لهذه المكونات من هياكل الطائرات على مستوى العالم.

وفي سياق الحديث عن الرؤية المستقبيلة، شددت المعمري على أن الاستراتيجية ترتكز على إعداد وتأهيل الكوادر والمواهب الإماراتية لمواكبة التوسعات المستقبلية في الصناعات المتقدمة. وكشفت عن نجاح برامج التدريب والتأهيل بالشركة "برنامج تدريب فنيي هياكل الطائرات" في تخريج وتوظيف أكثر من 680 من الكوادر الوطنية منذ انطلاقته عام 2010، مع خطة طموحة تدعم تدريب وتأهيل أكثر من 250 مواطناً إضافياً خلال السنوات الخمس القادمة.