سجايا فتيات الشارقة تطلق برامج أكتوبر للإبداع والاكتشاف

الشارقة في 23 سبتمبر / وام / كشفت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن باقة متنوعة من البرامج والورش والتجارب التي ستقدمها خلال أكتوبرالمقبل لتمنح منتسباتها مساحات جديدة للاكتشاف والتعلّم والتجربة ضمن مجالات تجمع بين المهارات الحياتية والفنون والآداب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا إلى جانب التراث والاستدامة.

وستأخذ سجايا منتسباتها في رحلة تجمع بين المعرفة والتطبيق حيث يكتشفن عالم الزراعة والاستدامة من خلال برنامج نحو تربة خضراء الذي يعرّفهن بكيفية الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي إلى جانب تجارب أخرى مثل حديقتي المستدامة التي تعزز ارتباطهن بالطبيعة وتشجعهن على تبني ممارسات أكثر استدامة.

ويحضر الموروث الإماراتي في برامج أكتوبر بصورة لافتة عبر تجارب تستحضر تفاصيل الحياة الإماراتية الأصيلة من بينها السنع الإماراتي والبيت الإماراتي وزينة المرأة قديمًا إلى جانب زيارة متحف الحرف التقليدية و«في ذاكرة الشارقة» بما يتيح للفتيات الاقتراب من العادات والتقاليد والحرف التي شكّلت جزءًا من ذاكرة المجتمع الإماراتي.

أما في عالم الفن فتتحول الأفكار إلى أعمال تعبّر عن شخصية كل منتسبة إذ تتنوع التجارب بين «اصنعي زينتك» و«أبدعي معنا» و«فن الخرز» و«ذكريات مزينة» إلى جانب رسم الجداريات وبرنامج «من الواقع إلى الخيال» فضلًا عن العزف على البيانو والتدريب المسرحي في مساحة تمنح الفتيات فرصة للتجريب والتعبير وتطوير أدواتهن الفنية والإبداعية.

وتفتح برامج الآداب والسرد نافذة أخرى على الخيال من خلال «عالم الخيال» و«أدب الوعي» إلى جانب المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي وزيارة مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026 ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب لتتعرف المنتسبات إلى عوالم الحكاية والرسوم المتحركة وصناعة الأفلام والسرد البصري.

وفي العلوم والتكنولوجيا تخوض المنتسبات تجارب عملية في الروبوتات المتحركة والانطلاقة العلمية والطائرات بدون طيار بما يتيح لهن استكشاف مجالات تقنية وعلمية متنوعة وتنمية مهارات التفكير والتجربة وحل المشكلات.

ولا تغيب الحركة والتحدي عن أجندة أكتوبر إذ تضم البرامج مجموعة من الرياضات تشمل السباحة وكرة السلة وكرة الطائرة والمبارزة والبليارد والتجديف بما يمنح المنتسبات فرصة لتنمية مهاراتهن البدنية والرياضية وخوض تجارب متنوعة.

كما تمتد التجارب إلى زيارة منتدى أبوظبي للعسل ومبادرة صلة وجمعة سجايا لتكتمل أجندة الشهر بمساحات تجمع بين التعلّم والتفاعل والتواصل وتمنح الفتيات تجارب تتجاوز حدود الورشة التقليدية.