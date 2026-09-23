جمعية الخيول العربية تتوج فائزي «التشوليب» بأبوظبي

أبوظبي في 23 سبتمبر /وام/ اختتمت أمس، جمعية الإمارات للخيول العربية، منافسات الجولة الأولى من الدورة الأولى لمسابقة «التشوليب»، التي أُقيمت في بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي .

وأُقيمت المسابقة بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وشهد حفل الختام سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام للجمعية، الذي كرّم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الفرسان والفارسات، كما كرّم أفضل فريق في كل فئة، تقديراً لما قدموه من عروض تراثية متميزة عكست مهاراتهم في أداء هذا الفن الإماراتي الأصيل، وما يتطلبه من انسجام وتوافق بين الفارس والخيل.

وفي فئة الفرسان، توج عبد الله صالح الجنيبي بالمركز الأول، وجاء ماجد عبد الله العلوي في المركز الثاني، وحل خليفة علي الدرعي ثالثاً. أما في فئة الفارسات، فقد أحرزت لطيفة خالد الفلاسي المركز الأول، تلتها وديمة يحيى الكثيري في المركز الثاني، فيما جاءت فاطمة عيضة العامري في المركز الثالث.

وعلى صعيد الفرق، فاز فريق "بوذيب" بالمركز الأول في فئة الفرسان، فيما نال فريق "سرايا الخيل" المركز الأول في فئة الفارسات.

وتقام منافسات الدورة عبر جولتين، إذ استضافت أبوظبي المحطة الأولى، فيما تستضيف منطقة الظفرة المحطة الثانية يوم 27 سبتمبر الجاري، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين في كل محطة.

وتهدف الجمعية من خلال تنظيم المسابقة إلى ترسيخ قيم الموروث التراثي والثقافي لدى الأجيال، إذ يُعد «التشوليب» أحد الفنون الإماراتية الأصيلة التي يؤديها الفرسان على ظهور الخيل من خلال أبيات شعرية مرتجلة، فردياً أو جماعياً، وفق أوزان وألحان محددة تتناغم مع حركة الخيل، بما يسهم في إحياء هذا الموروث وتعزيز حضوره بين أفراد المجتمع.