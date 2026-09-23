اتحاد المصارعة يوقع 8 مذكرات تفاهم

الفجيرة في 23 سبتمبر/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للمصارعة الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين للمصارعة للموسم الرياضي 2026-2027 أمس في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

واستقطبت الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين أكثر من 576 لاعباً يمثلون 19 نادياً من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا ضمن الفئات العمرية تحت 10، وتحت 13، وتحت 15، وتحت 17، وتحت 20 سنة.

وبالتزامن مع إطلاق الموسم، أبرم الاتحاد 8 مذكرات تفاهم مع عدد من الاتحادات الرياضية والأندية والمؤسسات الوطنية بهدف توسيع شبكة شراكاته المؤسسية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير البرامج والمبادرات الرياضية والمجتمعية الداعمة لنمو رياضة المصارعة في دولة الإمارات.

شملت مذكرات التفاهم كلاً من اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، واتحاد الإمارات للجودو، ونادي الرمس الرياضي الثقافي، ونادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي، ومجموعة أغذية، شركة روتانا لإدارة الفنادق ، وروكس موتور، والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.

وشهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مراسم توقيع مذكرات التفاهم، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، الدكتور زياد صالح، وعبد الرحيم النعيمي، وعيسى خوري، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة والقطاع الرياضي.

وتركز مجالات التعاون على تطوير البرامج والمبادرات الرياضية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، وتعزيز فرص المشاركة في رياضة المصارعة، فضلاً عن الاستفادة من خبرات الشركاء وإمكاناتهم في تنفيذ مشاريع تخدم الرياضيين والمجتمع.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة: "يمثل إطلاق الموسم الرياضي 2026–2027 محطة جديدة في مسيرة تطوير رياضة المصارعة في دولة الإمارات، ويعكس النمو المتواصل الذي تشهده اللعبة على مستوى المشاركة والأندية والمنافسات.. ونتطلع من خلال دوري المحترفين إلى توفير منصة تنافسية متكاملة تدعم تطور الرياضيين، وتسهم في اكتشاف المواهب وإعدادها للمراحل المقبلة".

وأضاف أن الشراكات التي أبرمها الاتحاد تتكامل مع أهداف الموسم الجديد، وتجسد نهجنا في بناء منظومة مستدامة تجمع الجهات الرياضية والأندية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.. ونؤمن بأن توحيد الجهود وتبادل الخبرات سيسهمان في توسيع قاعدة ممارسة المصارعة، واستحداث فرص جديدة للرياضيين، وتعزيز حضور اللعبة في مختلف إمارات الدولة.