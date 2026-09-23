قناتا "أبوظبي" و"الشارقة" الرياضيتان تبثان "خليجي27"

جدة في 23 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم، عن بث مباريات بطولة " خليجي27"، التي انطلقت اليوم في مدينة جدة بالسعودية، عبر مجموعة من القنوات والمنصات التي حصلت رسميًا على حقوق بث البطولة حتى اليوم.

تضم قائمة الجهات الناقلة كلا من، قناة أبوظبي الرياضية، والشارقة الرياضية، و قنوات الكأس الرياضية، وMBC، والسعودية الرياضية، وقناة البحرين، وقناة عُمان الرياضية، ومنصة شاشا،والكويت الرياضية الأمر الذي يعزز من انتشار البطولة ويوسع نطاق وصولها إلى الجماهير في مختلف دول المنطقة.

وأكد الاتحاد أن القائمة المعلنة تمثل الجهات الحاصلة رسميًا على حقوق البث حتى الآن، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات أو جهات إضافية عبر القنوات الرسمية للاتحاد الخليجي لكرة القدم.