انطلاق الموسم الجديد لـ"أبوظبي للدراجات الهوائية" أكتوبر المقبل

أبوظبي في 23 سبتمبر/وام/ أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية انطلاق موسمه الجديد بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بإقامة العديد من السباقات والفعاليات المجتمعية على مدار الموسم.

ويشهد الموسم إقامة سلسلة سباقات فالكون ضمان عبر 6 سباقات بداية من 6 أكتوبر المقبل، وحتى السباق السادس في 2 مارس المقبل.

وينظم النادي أيضا سلسلة سباقات فالكون ضمان العين بداية من 12 نوفمبر المقبل، وتشهد إقامة 3 سباقات تختتم في 11 مارس المقبل.

ومن أبرز السباقات خلال الموسم، طلعة قصر السراب، سباق ضمان ليوا، واحتفالية اليوم الوطني، وسباق ضمان العين فوندو، وتحدي جامعة خليفة، وتحدي حفيت الرياضي.

وقال النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، إن الموسم الجديد يأتي امتداداً للنجاحات التي حققها النادي خلال المواسم الماضية، ويعكس حرصه على مواصلة تطوير رياضة الدراجات الهوائية وتعزيز حضورها في المجتمع، من خلال تنظيم سلسلة متكاملة من السباقات والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تستهدف مختلف الفئات والمستويات.

وأوضح أن أجندة الموسم تتضمن مجموعة متنوعة من السباقات والتحديات التي تقام في عدد من المواقع المميزة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توفير فرص أكبر أمام الدراجين لخوض المنافسات، ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية واعتمادها أسلوباً صحياً ونمط حياة نشطاً.

وأشار إلى أن النادي سيواصل العمل على تطوير برامجه ومبادراته بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في دعم الرياضة المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مميزة لاستضافة وتنظيم سباقات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها.