"خورفكان للمعاقين" يعلن مشاركته في 35 بطولة خلال الموسم الجديد

خورفكان في 23 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي خورفكان للمعاقين المشاركة في 35 بطولة خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

ونوه النادي في بيان له إلى اختيار 7 من لاعبي ولاعبات النادي في رياضات ألعاب القوى وكرة الطاولة ورفعات القوة ضمن قائمة المنتخب الوطني بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية – ناغويا 2026.

وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس الإدارة، حرص النادي على إعداد اللاعبين وتمكينهم من الاستعداد المتكامل لتحقيق أفضل النتائج في البطولات المحلية والدولية، وإظهار المستويات الفنية المتطورة مع منتخبنا الوطني في الألعاب البارالمبية باليابان.

وأشار الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن المشاركة المقررة للاعبين ضمن صفوف المنتخب في الألعاب البارالمبية الآسيوية، محطة مهمة وفرصة لإظهار قدراتهم وتعزيز خبراتهم التنافسية، نظرا لما تمثله من دور مهم في تطوير مستوياتهم.

بدوره، أكد عبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، أن الأجندة المحلية المقررة تشمل منافسات البوتشيا، وألعاب القوى، ورفعات القوة، وكرة السلة، وكرة الطاولة، وكرة الهدف، إلى جانب التجمعات وبطولات الدولة وفعاليات اللجنة البارالمبية الوطنية، وجولات دوري كرة السلة، وتجمعات مسابقة «3×3»، والمباريات الإقصائية.

وأشار إلى انطلاق منافسات البوتشيا بالتجمع الأول نوفمبر 2026، ثم التجمع الثاني في يناير 2027، وصولًا إلى بطولة الدولة مارس 2027، واستضافة النادي لفعاليات عدة أبرزها التجمع الثاني لرفعات القوة في يناير، وبطولة الدولة لألعاب القوى في مارس، وكأس اللجنة البارالمبية الوطنية لرفعات القوة في أبريل على أن تستمر المشاركات حتى يونيو 2027، بإقامة المباراة النهائية لكأس اللجنة البارالمبية الوطنية لكرة السلة.