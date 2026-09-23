تعادل منتخبي العراق وعمان في المباراة الأولى لـ"خليجي 27"

جدة في 23 سبتمبر/ وام/ تعادل منتخبا العراق وعمان 1-1 اليوم على استاد الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة السعودية، وذلك في المباراة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" ليضع كل منتخب نقطة في رصيده وذلك لحساب المجموعة الأولى.

افتتح منتخب العراق التسجيل عن طريق محمد قاسم في الدقيقة الـ6، وتعادل منتخب عُمان عن طريق ناصر الرواحي في الدقيقة الـ67.

أدار المباراة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الدولي عمر آل علي "حكم ساحة"، ومحمد أحمد يوسف "حكم مساعد"، وجاسم عبد الله "حكم مساعد ثانٍ"، ومحمد عبيد خادم "حكم فيديو".