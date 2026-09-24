"ميتا" تراهن على وكلاء الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء

واشنطن في 24 سبتمبر/وام/ تراهن شركة "ميتا" بقوة على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي موجه للمستهلكين، إلى جانب أجهزة قابلة للارتداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت وصف فيه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ المرحلة الحالية بأنها "وقت جامح للبناء".

وقال زوكربيرغ، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر "كونكت" السنوي للشركة، إن مستقبل القطاع لا يزال موضع آراء متباينة، معتبراً أن الهدف الأسمى من الذكاء الفائق يجب أن يكون الإبداع والابتكار، لا الأتمتة.

ورفض زوكربيرغ دعوات شركات منافسة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، قائلاً إن الطريق إلى مستقبل آمن يتمثل في نشر التكنولوجيا على نطاق واسع، مع وضع الضوابط والتوازنات المناسبة، بدلاً من تركيزها في أيدي قلة.

وتواصل "ميتا" تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي قابلة للارتداء، إذ يرى زوكربيرغ أنها قد تحل مستقبلاً محل الهواتف الذكية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتفاعل الناس مع التكنولوجيا.

وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن تحديثات لنظاراتها الذكية وأجهزة الواقع الافتراضي، تتيح للمستخدمين التحكم في واجهاتها عبر الصوت والعينين وحركات اليد والأصابع.

-خلا-