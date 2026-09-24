استقرار الدولار عند أعلى مستوى في شهرين

هونج كونغ في 24 سبتمبر/وام/ استقر الدولار ⁠اليوم عند أعلى مستوى له في شهرين بعد أن أدى صدور مؤشرات قوية عن قطاع التصنيع إلى إثارة مخاوف جديدة بشأن التضخم ودعم توقعات رفع أسعار الفائدة.

ودفعت قوة العملة الأمريكية اليورو إلى 1.1378 دولار وهو أدنى مستوى له في شهرين، في حين ظل الجنيه الإسترليني يحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3231 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى بالقرب من أعلى مستوى في شهرين عند 101.1.

وحوم الين الياباني عند مستوى 157.9 ​قرب أدنى مستوى ‌له في ثلاثة أسابيع، وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7035 دولار بانخفاض 0.07 بالمئة، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5676 دولار ، واستقر سعر اليوان خارج البر الرئيسي عند 6.7119 مقابلالدولار.