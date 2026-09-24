عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الإكوادور على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك في 24 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية الإكوادور وشعبها التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية الإكوادور ودول أمريكا اللاتينية الصديقة، بما يسهم في دعم الرؤى التنموية المشتركة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والرخاء للجميع.

كما بحث سموه وفخامة دانيال نوبوا، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة رزان خليفة المبارك المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة.