"تريندز" تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

أبوظبي 24 سبتمبر/ وام/ تشارك "مجموعة تريندز" في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026، تحت شعار "حماية الناس والكوكب، وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، بحضور أكثر من 32 وزيرا للعدل، وبمشاركة ما يزيد على 3 آلاف شخص من 97 دولة حول العالم.

ويرأس "تريندز"، بالتنسيق مع وزارة العدل، فريق المحتوى العلمي للمؤتمر، إلى جانب مشاركته بجناح معرفي مصاحب.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريندز"، أن مشاركة المجموعة تعكس الحرص على الإسهام في الحوار الدولي من خلال البحث والمعرفة، وتوظيف الدراسات والاستشراف العلمي في التعامل مع قضايا منع الجريمة والعدالة، في ظل التحولات التقنية المتسارعة، مشيرا إلى أن المشاركة تتيح لـ"تريندز" الإسهام في إثراء المحتوى المتخصص للمؤتمر، والاستفادة من خبراته البحثية.

وتشارك مجموعة "تريندز" في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناح معرفي يستعرض جانباً من إصداراتها وأبحاثها ودراساتها ومبادراتها، ويعرّف بخبرات شركاتها الخمس ومجالات عملها المتنوعة.

من جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في مجموعة "تريندز"، إن الجناح يمثل منصة للتعريف بالإنتاج البحثي والمعرفي للمجموعة وإصداراتها أمام المشاركين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، ويفتح قنوات للتواصل مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والدولية.

من ناحيته، أوضح زايد الظاهري، مدير إدارة التوزيع بقطاع المعارض والتوزيع في "تريندز"، أن مشاركة المجموعة في المعرض تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها والتعريف بإصداراتها وإنتاجها البحثي والمعرفي، إلى جانب بناء جسور التواصل مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والثقافية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مجلس شباب تريندز سينظم جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي.