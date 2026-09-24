عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس كولومبيا في نيويورك

نيويورك في 24 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي خوسيه مانويل ريستريبو، نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالتطور المتواصل في العلاقات الثنائية والشراكة مع جمهورية كولومبيا الصديقة، معرباً عن تطلعه إلى استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.