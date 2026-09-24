وفد من رائدات الأعمال الصينيات يختتم زيارته للدولة معززاً آفاق التعاون الاقتصادي

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام/ اختتم وفد رفيع المستوى يضم 15 من رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، جولته الرسمية الموسعة في الدولة، والتي استمرت أسبوعين، ونظمها الاتحاد النسائي العام وسفارة الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

تم تنظيم الزيارة في إطار أعمال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي–الصيني، وعلى هامش مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية والصينية الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تزامناً مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية 2026 تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، بهذه المناسبة، أن الزيارة الناجحة لوفد رائدات الأعمال الصينيات تعكس عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأضافت أن حرص الاتحاد النسائي، بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، على تنظيم هذه الجولة الشاملة يجسد الرؤية الوطنية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها القيادي والاقتصادي على الساحة الدولية.

وأوضحت سعادتها أن اللقاءات المثمرة والجولات الميدانية في مختلف إمارات الدولة أسست لمنصة قوية لبناء أطر تعاون مستدامة وشراكات اقتصادية تسهم في دعم مسارات التنمية والابتكار بين البلدين الصديقين.

وشهدت الجولة محطات رئيسية شملت مختلف إمارات الدولة، حيث استهلت الزيارة في إمارة أبوظبي باستعراض منظومة الاستثمار ومسارات دخول السوق، وزيارة "كيزاد" والمناطق الصناعية، وعقد حوار استثماري إستراتيجي بالتعاون مع غرفة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي.

وفي إمارة الفجيرة، كان في استقبال الوفد معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث عُقد لقاء موسع مع سيدات الأعمال الإماراتيات استعرض المقومات التنافسية وبوابة المحيط الهندي، بمشاركة مجلس سيدات أعمال الفجيرة برئاسة سعادة عائشة الجاسم، ومطار الفجيرة الدولي ودائرة السياحة والآثار، لبحث التعاون في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والابتكار.

أما في إمارة رأس الخيمة، فشهد الوفد حفلاً رسمياً لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعرضاً تقنياً لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، تلاه زيارة ميدانية نوعية لمصنع سيراميك رأس الخيمة للاطلاع على أحدث التقنيات الهندسية والصناعية.

وفي إمارة أم القيوين، شملت الزيارة جولة صناعية في "مصنع النسمة للشوكولاتة" و"ديري وورلد بريميوم للألبان"، تلتها اجتماعات موسعة في الغرفة مع سعادة عائشة ليتيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، لاستعراض مزايا التأسيس ومنطقة التجارة الحرة، واختتمت بجولة بحرية في نادي أم القيوين البحري.

وفي إمارة عجمان، استعرضت الغرفة بيئة الأعمال والفرص التجارية ومنظومة الموانئ والجمارك، وعُقدت طاولة مستديرة مشتركة، تلتها زيارة ميدانية لمنطقة عجمان الحرة، ومركز ثرا لريادة الأعمال، والسوق الصيني.

وفي إمارة الشارقة، عقد لقاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تم خلاله تقديم عرض تعريفي لمسيرة الغرفة، تلاه عقد لقاءات أعمال ثنائية، بجانب برنامج مسائي ثقافي وسياحي تضمن زيارة مركز مليحة للآثار والحديقة الجيولوجية وسفاري صحراوية.

وشمل برنامج الزيارة في إمارة دبي، محطة متميزة تضمنت ورشة تفاعلية مخصصة لتعلم فن إعداد خبز الخمير "الخبز الخميري التقليدي ذو المذاق الحلو الخفيف" في "مركز هيوم لفن الطهي"، إلى جانب عقد لقاء مع سيدات أعمال إماراتيات وتنظيم زيارة ميدانية إلى متجر موزان في "دبي مول".

تجدر الإشارة إلى أن الوفد اكتسب أهمية اقتصادية لافتة بتمثيله لشركات ومجموعات أعمال بلغ إجمالي إيراداتها السنوية المعلنة نحو 4.85 مليار يوان صيني (متجاوزة 7.64 مليار رنمينبي)، وتوزعت أنشطتها على قطاعات الصناعة، والضيافة، والأغذية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة، والإضاءة الذكية، والخدمات الاستثمارية.

وضم الوفد، ثماني قيادات لديهن سجل أعمال سابق في السوق الإماراتية، وخمس قيادات يمثلن شركات ذات إمكانات قطاعية قوية، إلى جانب قيادتين تمثلان فرصاً ناشئة لتوسيع الحضور في الدولة.

وتؤكد هذه الزيارات حرص الجانبين على بناء شراكات استراتيجية مستدامة، وترسيخ دور المرأة القيادي في مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.