مستشفى توام يدعم تعافي طفل مصاب بمرض كاواساكي

العين في 24 سبتمبر/ وام/ سلطت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الضوء على أهمية التدخل التخصصي المبكر في حالات الالتهاب الشديدة لدى الأطفال، بعد أن دعمت فرق مستشفى توام – "صحة" تعافي طفل مصاب بمرض كاواساكي، صاحبه تأثر ملحوظ في القلب.

ويعد مرض كاواساكي حالة التهابية نادرة تصيب الأطفال، ولا سيما صغار السن، وتسبب التهابًا في جدران الأوعية الدموية في أنحاء الجسم، والذي قد يؤثر في القلب والدورة الدموية، ويؤدي إلى مضاعفات قلبية خطيرة إذا لم تُكتشف الحالة وتُعالج في الوقت المناسب، ولذلك، يُعد التقييم المبكر وبدء العلاج المناسب دون تأخير أمرين مهمين، لا سيما عند ظهور مؤشرات على تأثر القلب.

وقد تطورت حالة الطفل لتشمل تأثرًا في القلب، ما استدعى دخوله وحدة العناية المركزة للأطفال.

وبدأ الفريق الطبي مراقبة حالته عن كثب، إلى جانب استخدام أدوية داعمة لوظائف القلب والدورة الدموية، وبعد إجراء تقييم تخصصي، عدّل أطباء الأطفال الخطة العلاجية وفقًا لشدة الالتهاب.

وأضاف الفريق، إلى جانب العلاج المعتاد، علاجًا بيولوجيًا تم اختياره بما يتناسب مع الحالة الإكلينيكية للطفل.

وبعد تلقي العلاج، استقرت حالة القلب لدى الطفل، ما أتاح للفريق الطبي إيقاف الأدوية الداعمة لوظائفه، وواصل الطفل التعافي تحت إشراف الفرق التخصصية.

وقالت الدكتورة بشاير فضل النعيمي، استشارية روماتيزم الأطفال في مستشفى توام – "صحة" إن مرض كاواساكي الشديد قد يؤثر في القلب بصورة ملحوظة، ولذلك تكتسب الإحالة المبكرة والتقييم التخصصي أهمية كبيرة، لافتة إلى أنه في هذه الحالة، احتاج الطفل إلى مراقبة مكثفة وأدوية داعمة لوظائف القلب، بالتزامن مع تعديل الخطة العلاجية وفقًا لشدة الالتهاب.

وأوضحت أنه جرى اختيار كل تدخل طبي وفقًا للمؤشرات الإكلينيكية وتطور الحالة واستجابتها للعلاج، فيما أسهمت المراقبة الدقيقة في تحديد الوقت المناسب لتعديل الخطة العلاجية والتقليل التدريجي للأدوية الداعمة لوظائف القلب والدورة الدموية.

ويُحدد استخدام العلاج البيولوجي وفقًا للظروف الإكلينيكية لكل مريض، ولا يُعد تدخلًا اعتياديًا لجميع الأطفال المصابين بمرض كاواساكي. وفي الحالات الشديدة، قد تنظر الفرق التخصصية في علاجات إضافية إلى جانب العلاج المعتمد، بعد تقييم استجابة الطفل وحالته العامة.