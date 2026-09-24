المخيم التاسع لشباب الاتحاد العالمي للصمّ يعقد فعالياته في أبوظبي

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام/ يعقد المخيم التاسع لشباب الاتحاد العالمي للصمّ فعالياته في أبوظبي، بالتزامن مع الكشف عن شعاره الرسمي، في الوقت الذي تستعدّ فيه دولة الإمارات لاستقبال أكثر من 2,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم في المؤتمر العالمي العشرين للاتحاد العالمي للصم 2027.

وسيجتمع الشباب الصمّ من حول العالم في منطقة العين، المعروفة باسم مدينة الحدائق في دولة الإمارات والمصنّفة باعتبارها أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، في الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر 2027، ليخوضوا معاً أسبوعاً حافلاً بالتبادل الثقافي، وتطوير المهارات القيادية، ومدّ جسور التواصل الدولي.

وبتنظيمٍ مشترك بين قسم الشباب التابع للاتحاد العالمي للصمّ، وجمعية الإمارات للصمّ، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، يأتي المخيم متوافقاً مع الموضوع العام للمؤتمر العالمي العشرين للاتحاد العالمي للصم 2027: "لغات الإشارة: في كل زمان ومكان".

ويبرز هذا الحدث الدور الجوهري للغات الإشارة في ربط المجتمعات، وترسيخ هوية الصمّ، وتعزيز الشمول على مستوى العالم.

يُقام المخيم قُبَيل أسبوع من افتتاح المؤتمر العالمي العشرين للاتحاد العالمي للصم 2027، وينطلق بوصفه أحد أهم التجمعات الدولية المخصصة للشباب الصمّ من عمر 18 إلى 30 عاماً.

ويُعقد هذا الحدث مرةً واحدةً كل أربع سنوات بالتوازي مع المؤتمر العالمي، ويقدّم منبراً للقادة الناشئين لتبادل الرؤى، والاحتفاء بالتنوّع الثقافي، وترسيخ اعتزازهم بهويتهم، بالإضافة إلى بناء علاقات هادفة تتخطى الحواجز اللغوية والحدود الوطنية.

وبعيداً عن البرنامج الرسمي، سيعيش المشاركون تجربةً ملهمةً تكشف لهم وجهة ثقافيةً وطبيعيةً نابضةً بالحياة في منطقة العين، من خلال أنشطة تفاعلية صُمّمت خصيصاً لتعزيز التعلم والتواصل والتقارب الثقافي.

وسيشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، وورش العمل، والجلسات النقاشية، بالإضافة إلى جولات سياحية لاستكشاف أبرز المعالم التاريخية والتعرف على عادات المجتمع الإماراتي وحفاوته.

وتجسيداً لهذه التجربة الغامرة، انبثق الشعار الرسمي لمخيم الشباب من خلال عملية تصميم تشاركية أسهم فيها الشباب الصمّ.

ويركّز الشعار في جوهره على التواصل البصري، محاكياً الطريقة التي يتفاعل بها الصمّ وضعاف السمع مع العالم من حولهم.

ويجمع الشعار أبرز المعالم الطبيعية والثقافية العريقة لمنطقة العين، بما فيها جبل حفيت، وقلعة الجاهلي، وطبيعة الواحات في المنطقة، ونظام الري بالأفلاج التاريخي، والغزال.

وجرى اختيار كل عنصر بعناية فائقة ليمثل القيم المشتركة التي تميّز منطقة العين ومخيم الشباب معاً وهي القوة، والصمود، والاعتزاز بالثقافة، والاستدامة، والنماء، والتواصل.

ومن خلال دمج التراث والطبيعة والمجتمع في سردية بصرية واحدة، يرمز الشعار إلى التبادل الثقافي، والصداقة والقيادة والهوية المشتركة التي تجمع الشباب الصم من مختلف أرجاء العالم.

وقالت نسرين الهرمودي، مستشار في هيئة زايد لأصحاب الهمم، عضو اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر العالمي العشرين للاتحاد العالمي للصم 2027: " ليس المخيم التاسع لشباب الاتحاد العالمي للصمّ مجرّد تجمّع دولي فحسب؛ بل هو استثمارٌ حقيقي في الجيل القادم من القادة الصمّ الذين سيسهمون في صياغة مستقبل مجتمعاتنا على مستوى العالم".

وأضافت: "إن استضافة هذا الحدث في منطقة العين تمنحنا فرصة استثنائية لتجسيد التزام دولة الإمارات الراسخ بقيم التمكين، والشمول، والارتقاء بلغات الإشارة. وفي الوقت ذاته، يوفّر المخيم بيئةً آمنةً وداعمةً لتمكين الشباب الصمّ من مختلف أنحاء العالم، تتيح لهم تبادل المعارف، والاحتفاء بهوياتهم، ومد جسور روابط مستدامة. ومن خلال هذا التجمع، نجدّد تأكيدنا على إيماننا القوي بأن تمكين الشباب هو الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أكثر شمولاً وتكاملاً للجميع".

من جانبه قال راشد المنصوري، مدير مخيم الشباب الصم في العين: " ما يجعل مخيم الشباب مميزاً بحق هو نجاحه في توفير مساحة للشباب الصم يتسنى من خلالها رؤيتهم، وتبادل الآراء، وتمكينهم باستخدام لغاتهم وثقافاتهم. إننا نطمح إلى أن يكتسب المشاركون الثقة التي تؤهلهم ليصبحوا قادةً في مجتمعاتهم، ورواداً يدعمون تيسير الوصول الشامل، ومصدر إلهام لغيرهم للتقدم نحو الأمام. وتتمثل غايتنا من هذا المخيم في تحفيز أوجه التعاون، وتبادل الأفكار، وبناء علاقات مستدامة تنمو وتثمر لسنوات طويلة بعد ختام هذا الحدث".

يأتي هذا الحدث ليرسّخ مكانة دولة الإمارات بوصفها دولة رائدة عالمياً في دعم قيم التمكين، والشمول، والنهوض بمجتمعات الصمّ، بالتوازي مع جهودها في توفير فرص جديدة تتيح للشباب الصم المشاركة الفاعلة في الحوارات الدولية وصياغة مستقبل لغات الإشارة وثقافة الصمّ حول العالم.

ويمثّل الكشف عن الشعار الرسمي نقطة الانطلاق في هذه الرحلة الملهمة نحو المخيم التاسع لشباب الاتحاد العالمي للصمّ، من خلال دعوة الشباب الصمّ من مختلف أنحاء العالم للالتقاء في منطقة العين؛ من أجل التواصل، والتعلم، والقيادة، والاحتفاء معاً بتجمع ينبض بالثقافة، والهوية، والروح المجتمعية الواحدة.

وللمزيد من المعلومات بشأن المخيم التاسع لشباب الاتحاد العالمي للصمّ، يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://wfd2027uae.ae/wfdys-youth-camp-2027/

وللمزيد من المعلومات عن المؤتمر العالمي العشرين للاتحاد العالمي للصمّ 2027، يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://wfd2027uae.ae