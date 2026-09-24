رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إليديو فييرا تي رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.