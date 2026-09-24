"مالية عجمان" تطور عددا من خدماتها لتحسين تجربة المتعاملين

عجمان في 24 سبتمبر/ وام/ استعرضت دائرة المالية في عجمان، خلال "لقاء المتعاملين"، التحسينات التي نفذتها على خدمتي "الاستفسارات والاستشارات المالية وطلب صلاحيات المستخدم للأنظمة والتطبيقات"، والوقوف على تجربة المتعاملين؛ لاستكشاف فرص جديدة للارتقاء بالخدمات وتعزيز كفاءتها بما يدعم توجهات حكومة عجمان نحو تصفير البيروقراطية.

وجاء اختيار الخدمتين نظراً لأهميتهما في دعم أعمال الجهات الحكومية وتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية والرقمية بكفاءة وفاعلية، إلى جانب ما شهدتاه من تطوير استهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات والخطوات، وذلك ضمن توجه الدائرة نحو تطوير خدمات أكثر كفاءة ومرونة تستجيب لاحتياجات المتعاملين وتدعم سرعة إنجاز المعاملات وسهولتها.

وسلطت الدائرة، خلال اللقاء، الضوء على رحلة الخدمتين قبل وبعد التحسين، وأبرز التغييرات التي تم تنفيذها، وانعكاساتها على سهولة الإجراءات وتجربة المتعامل، إلى جانب مناقشة فرص التطوير المستقبلية، فيما أتاحت الجلسة المجال أمام المتعاملين لمشاركة تجاربهم، وتحديد التحديات والاحتياجات، وطرح المقترحات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات.

وأكدت الدائرة أن مخرجات اللقاء ستشكل مدخلاً مهماً في مسار التحسين المستمر من خلال تحليل آراء المتعاملين وتقييم المقترحات المطروحة وفق قابليتها للتطبيق وأثرها المتوقع، تمهيداً لتحويل المقترحات ذات الأولوية إلى إجراءات وخطط تحسين واضحة تضمنت تحقيق أثر ملموس على جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن أفضل الخدمات الحكومية هي التي تُبنى من واقع تجربة المتعامل، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، يتم مواصلة مراجعة خدمات الدائرة وتبسيط إجراءاتها، والاستفادة من آراء المتعاملين في تحديد فرص التحسين، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية والرقمية وجودة تجربتها.

وأضاف أن لقاء المتعاملين يمثل منصة مهمة للاستماع المباشر إلى المتعاملين والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويدعم جهود تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية في العمل الحكومي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة تلبّي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.