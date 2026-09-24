"الوطني الاتحادي" يشارك في الاجتماع البرلماني على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك في 24 سبتمبر/ وام/ شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في الاجتماع البرلماني السنوي الذي نظمه الاتحاد على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقدة تحت شعار "استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق الإنجاز للجميع".

وتضم مجموعة المجلس سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتورة فاطمة المقرب، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأكدت معالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع، أن "ميثاق المستقبل"، الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، يجدد التأكيد على أهمية التعاون متعدد الأطراف من أجل السلام والتنمية، ويدعو إلى تعميق المشاركة البرلمانية في عمليات الأمم المتحدة وفي تنفيذ الاتفاقات المعتمدة في إطارها، بهدف ضمان انعكاس أصوات الشعوب في أعمال المنظمة ومسار إصلاحها، لا سيما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أكد معالي الدكتور علي النعيمي، في مداخلة له، أهمية تعزيز المشاركة البرلمانية في أعمال الأمم المتحدة، وإشراك البرلمانيين ضمن الوفود الوطنية الرسمية المشاركة في اجتماعات المنظمة، بما يمكّنهم من الإسهام المباشر والفاعل في مناقشة القضايا الدولية وصنع القرار متعدد الأطراف، داعيًا الاتحاد البرلماني الدولي إلى تبني خطوات عملية لحث الحكومات على إشراك البرلمانيين في الوفود الوطنية، وطرح هذا الموضوع أمام أعضاء الاتحاد خلال اجتماعاته المقبلة، موضحًا أن مسؤولية تعزيز الحضور البرلماني لا تقع على عاتق الأمم المتحدة وحدها، بل تتطلب تحركًا فاعلًا من البرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار معاليه إلى أن العالم شهد، منذ وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، تحولات جذرية على المستويات السياسية والاقتصادية والديموغرافية، الأمر الذي يستدعي تطوير المنظومة الدولية بما يعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات، وخدمة الإنسانية، وحماية القيم والمبادئ المشتركة، والإسهام في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وشدد معالي الدكتور علي النعيمي على ضرورة أن تستند مناقشات إصلاح منظومة الأمم المتحدة إلى العدالة والاتساق واحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن احترام ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون انتقائيًا، وأن المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي ينبغي ألا تخضع لازدواجية المعايير، كما أكد أهمية ضمان ألا تتحول جهود إصلاح ميثاق الأمم المتحدة ومنظومتها إلى أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة ومصالح أطراف بعينها على حساب الأجندة العالمية المشتركة، وأن يكون الإصلاح شاملًا وعادلًا، ويحافظ على المبادئ المشتركة، ويعزز الثقة بالنظام الدولي، ويخدم مصالح الإنسانية جمعاء.

كما تطرق معالي النعيمي إلى التحديات التنموية والإنسانية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن أفريقيا ستكون بحلول عام 2050 موطنًا لنسبة كبيرة من شباب العالم، في وقت لا يزال فيه ملايين الشباب محرومين من فرص التعليم والرعاية الصحية ومقومات الحياة الكريمة، وشدد على أهمية التحرك المبكر لمواجهة هذه التحديات، وإطلاق حوار جاد وشامل، وبناء جسور التعاون مع جميع الأطراف، وضمان مشاركة الشباب في صياغة القرارات التي ستحدد مستقبلهم.