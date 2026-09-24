"أبوظبي للمبارزة" ينظم البطولة الدولية المفتوحة في الظفرة

أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/ أعلن نادي أبوظبي للمبارزة تنظيم البطولة الدولية المفتوحة للمبارزة، يوم السبت المقبل في مجمع بينونة التعليمي بمنطقة الظفرة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والمراكز، وذلك وفق لوائح الاتحاد الدولي للمبارزة.

وتشمل البطولة منافسات فئة تحت 12 سنة للبنين في سلاحي الشيش والإيبيه، وفئة تحت 14 سنة للبنين في سلاحي الشيش والإيبيه، وفئة تحت 17 سنة للبنين في سلاح الإيبيه، إلى جانب منافسات تحت 14 سنة للبنات في سلاح الشيش، كما تتضمن منافسات فئة العمومي للرجال في سلاح الإيبيه.

وقال ماجد المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة المدير الرياضي، إن تنظيم البطولة الدولية المفتوحة في منطقة الظفرة يأتي في إطار حرص النادي على توسيع قاعدة ممارسة رياضة المبارزة، والوصول بها إلى مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات السنية.

وأوضح أن البطولة تمثل فرصة للاعبين لاكتساب الخبرة من خلال المنافسات الرسمية، مشيراً إلى أن تنوع الفئات والأسلحة المشاركة يتيح للمشاركين تطوير مستوياتهم الفنية والتنافسية، إلى جانب دعم انتشار رياضة المبارزة وتعزيز حضورها بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد المنصوري جاهزية النادي واللجنة المنظمة لانطلاق البطولة، من خلال توفير جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والطبية.