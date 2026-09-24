تعاون بين جامعة الفجيرة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

الفجيرة في 24 سبتمبر/ وام/ وقّعت جامعة الفجيرة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الأكاديمية والثقافية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

وقّع المذكرة في مقر جامعة الفجيرة، سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس الجامعة، وسعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، بما يسهم في تطوير المبادرات والبرامج المشتركة وخدمة الطلبة والمجتمع.

وأكد سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس توجه الجامعة نحو توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيراً إلى أن التعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة يشكل فرصة لتعزيز التكامل بين التعليم والثقافة والفنون، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة وإثراء تجربتهم الجامعية.

وقال سعادته إن الجامعة تؤمن بأهمية بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير البيئة التعليمية والثقافية، وتفتح أمام طلبتها آفاقاً أوسع للإبداع والابتكار، معرباً عن تطلع الجامعة من خلال هذه المذكرة إلى تحويل التعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إلى مبادرات وبرامج عملية تحقق قيمة مضافة للطلبة والمجتمع المحلي.

من جانبه، قال سعادة علي عبيد الحفيتي، إن مذكرة التفاهم تأتي امتداداً لتوجهات الأكاديمية الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة، وذلك في إطار رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الداعمة لمسيرة التعليم الفني والموسيقي.

وأضاف أن المذكرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين الأكاديمية وجامعة الفجيرة، من خلال تبادل الخبرات والبرامج، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين، ويسهم في تطوير المشهد الفني والتعليمي في الإمارة، متطلعاً إلى أن تشكل هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى في تكامل الجهود بين المؤسسات الفنية والأكاديمية.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نحو تعزيز التواصل والتنسيق المؤسسي، وتطوير برامج ومبادرات مستقبلية مشتركة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة والأكاديمية ويسهم في دعم المشهد الأكاديمي والثقافي في إمارة الفجيرة.