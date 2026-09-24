وكيل "اقتصادية أبوظبي": ارتفاع عدد الرخص الجديدة بالعين بنسبة 35% خلال النصف الأول

العين في 24 سبتمبر/ وام/ أكد سعادة حمد صياح المزروعي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن منطقة العين تدخل مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، تتجلى في فرص استثمارية واعدة وقطاعات حيوية متجددة.

وأضاف سعادته، في كلمة له خلال فعاليات الثاني لمنتدى العين لأعمال المستقبل، أن المنتدى لا يقتصر على مناقشة الطموحات المستقبليّة فحسب، بل يستند إلى تحول اقتصادي واقعي تشهده المنطقة بالفعل.

وقال إن البيانات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2026 كشفت عن قفزة استثمارية ملحوظة في منطقة العين، حيث ارتفع إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة بنسبة 35%، ليصل إلى 2,225 رخصة جديدة خلال ستة أشهر فقط، ما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين ورواد الأعمال في بيئة الأعمال بالعين.

ولفت إلى أن مختلف القطاعات الحيوية شهدت معدلات نمو متسارعة، أبرزها قطاع التشييد والبناء حيث شهد إصدار 698 رخصة جديدة بنسبة نمو بلغت 178%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنمو بنسبة 263 %، والأنشطة المالية والتأمين شهدت ارتفاعا بنسبة 125%، وفي الصناعات التحويلية زادت الرخص الجديدة بنسبة 10%، وفي تقنية المعلومات والاتصالات نمت بنسبة 83%.

وأشار المنصوري إلى أن هذه الأرقام تعكس استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، متنوع، ومبني على المعرفة والابتكار، مع التركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا الحديثة وتوسيع الشراكات مع الأسواق العالمية.

وأكد التزام الدائرة بمواصلة العمل مع الشركاء لتقديم بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، تمكّن المستثمرين من النمو والتوسع، وتفتح للشركات الوطنية والإقليمية آفاقاً أوسع للوصول إلى مختلف الأسواق.

ودعا وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المستثمرين، ورواد الأعمال، والشباب والجامعات، لاستغلال المقومات الاستراتيجية والمزايا الفريدة التي تتمتع بها منطقة العين كواحة تجمع بين أصالة الهوية وطموح المستقبل، والعمل معاً لتحويل الأفكار إلى مبادئ وشراكات ومشاريع استثمارية قائمة تخلق فرص عمل حقيقية وتخدم التنمية المستدامة.