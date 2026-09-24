"لود" تتلقى أكثر من 330 طلباً لشراء طائرة هيلي لتلبية حاجة النقل الجوي المتقدم

العين في 24 سبتمبر/وام/أكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونومس أن مدينة العين تمثل اليوم مختبراً حياً واعداً لتطوير واختبار تكنولوجيا النقل الجوي المتقدم والمستقبلي، مستفيدة من المنظومة الشاملة والبنية التحتية المتطورة التي أرستها حكومة أبوظبي لدعم شركات القطاع الخاص في مجالات الطيران والابتكار.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش جلسة حوارية رفيعة المستوى حول مستقبل النقل الجوي المتقدم عقدت بمدينة العين، بمشاركة ممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "K2" في "منتدى العين لأعمال المستقبل".

وأوضح أن الدعم المباشر والمنظومة المتكاملة التي وفرتها حكومة أبوظبي - والتي تشمل التشريعات الحديثة، والبنية التحتية الرقمية والأرضية، وتنظيم المجال الجوي والاتصالات أسهمت بشكل مباشر في إنجاز وتطوير نموذج الطائرة في فترة قياسية لم تتجاوز 18 شهراً.

ولفت إلى أن تحقيق إنجاز مماثل في دول أخرى يتطلب عادة ما بين 5 و7 سنوات، مما يعكس الجاهزية العالية والبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة أبوظبي ومدنها.

وحول المراحل القادمة للشركة، كشف الرئيس التنفيذي لـ "لود" أن العمل جارٍ حالياً على تصنيع طائرات إضافية وتحديث التكنولوجيا المستخدمة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للانتهاء من مرحلة الاختبارات التشغيلية الحالية خلال الشهرين القادمين، وصولاً إلى استكمال كافة الاختبارات الفنية بنهاية العام الجاري.

وأضاف المناعي أن منتصف عام 2027 سيشهد انطلاق مرحلة الاختبارات التجريبية الاقتصادية، والتي تمهد الطريق لتقديم خدمات النقل الجوي المتقدم ونشر المنظومة عالمياً عقب إثبات كفاءتها وفاعليتها في مدينة العين.

وفي سياق الإنجازات التجارية، كشف المناعي أنه منذ إطلاق الطائرة الأولى للشركة (المعروفة باسم "هيلي") في سبتمبر 2025، نجحت الشركة في توقيع أكثر من 11 عقداً مع شركاء محليين ودوليين، تتضمن توريد ما يصل إلى 330 طائرة.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من هذه العقود تم إبرامها مع جهات وشركاء من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدل على حجم الثقة الدولية ليس فقط في شركة "لود"، بل في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية التي أسستها إمارة أبوظبي لتمكين قطاعات المستقبل.

يذكر أن (لود) شركة إماراتية تعمل في مجال اللوجستيات يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، رائدة في ابتكار حلول لمستقبل نقل البضائع.. تأسست عام 2023 وتقوم بتصميم وتطوير ونشر أنظمة مستقلة من الجيل التالي لمواجهة التحديات الناشئة في لوجستيات النقل متوسطة المدى.

وفي صميم ابتكاراتها تأتي (هيلي)، الطائرة بدون طيار، المصممة لنقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر لتقدم هذا الحل المتطور لنقل البضائع ولتخدم مختلف القطاعات الحالية وتدعم تطلعاتها المستقبلية للنمو والتوسع.

ومن خلال اتباع استراتيجية عمل قائمة على الاستدامة وقابلية التوسع والكفاءة التشغيلية، تؤسس لود لبناء منظومة تنقل جوي متكاملة ستعيد تعريف قطاع اللوجستيات في دولة الإمارات وخارجها.