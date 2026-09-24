غرفة عجمان تبحث مع رائدات أعمال صينيات فرص التعاون والشراكات الاقتصادية

عجمان في 24 سبتمبر/ وام/ زار وفد رفيع المستوى ضم 15 رائدة أعمال بارزة من جمهورية الصين الشعبية غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان وذلك ضمن برنامج زيارته للدولة التي اختتمها ونظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع سفارة الدولة لدى الصين لبحث آفاق التعاون والشراكات وتبادل الخبرات وتنمية الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقد نظمت الغرفة ملتقي للوفد الزائر في فندق فيرمونت عجمان ضم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الميناء والجمارك في عجمان، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية، بحضور المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس الإدارة، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ونخبة من رائدات الأعمال في الإمارة .

وانطلق الملتقى بكلمة افتتاحية قدمتها الدكتورة نورا سلطان المرزوقي عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، أكدت خلالها أهمية الملتقى وتوفيره منصة مباشرة لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين رائدات الأعمال في الإمارات والصين، مشيدة بإسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، من التجارة والصناعة إلى التقنية والابتكار والمشاريع المستدامة، الأمر الذي يعكس تنوع أدوارها وحضورها الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يضم أكثر من 1200 سيدة ورائدة أعمال ويدعم نمو مشاريعهن من خلال الأدوات التدريبية، وبناء الشراكات والتي وصلت إلى أكثر من 40 شريكا نشطا من الجهات الحكومية والخاصة، مما أسهم في نمو المشاريع النسائية في عجمان بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة توجه المجلس نحو توسيع ريادة الأعمال النسائية في القطاعات الصناعية والإنتاجية وفتح فرص جديدة للتعاون والشراكات مع رائدات الأعمال الصينيات.

وشهد الملتقى كلمة لسعادة المستشارة آمنة الحمادي، نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي–الصيني قدمت خلالها نبذة تعريفية عن الوفد الصيني ومجالات اهتمامه، وحرص الوفد على تعزيز فرص التعارف والتواصل مع مجتمع الأعمال في عجمان.

وقدمت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، نبذة عن الفرص الاستثمارية في عجمان ومقوماتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ومنها الصناعة والتجارة والعقارات والبناء والتشييد والسياحة.

وتطرقت إلى أبرز المجالات والقطاعات الواعدة التي توفر فرصاً جديدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توجهات الإمارة لتعزيز تنوع اقتصادها ودعم القطاعات المستقبلية ومنها " إدارة النفايات وإعادة التدوير، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، والابتكار".

وقدمت أمينة الشحي مدير مكتب التنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية، نبذة حول بيئة الأعمال في إمارة عجمان، مؤكدة أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين صممت لتبسيط رحلة المستثمر وتسريع إنجاز معاملاته من تأسيس الأعمال إلى التوسع والنمو، بهدف توفير الوقت والجهد وتجهيز بيئة أكثر مرونة واستدامة.

وقدمت إيمان المدحاني مدير مكتب إدارة المشاريع في دائرة الميناء والجمارك، نبذة عن منظومة الموانئ والجمارك في عجمان وما توفره من خدمات وحلول متكاملة لتسهيل حركة البضائع وتسريع الإجراءات، بما يعزز كفاءة العمليات التجارية ويدعم وصول المستثمرين والشركات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وعلى هامش الملتقى عقدت جلسة للحوار والتعارف أتاحت لرائدات الأعمال من الجانبين تبادل الرؤى والخبرات والتعرف على مجالات التعاون والفرص المشتركة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية أسهمت في توسيع قنوات التواصل وبحث فرص الشراكة وتطوير الأعمال بين صاحبات الأعمال.

وشملت زيارة الوفد الصيني إلى إمارة عجمان جولة ميدانية في منطقة عجمان الحرة ومركز ثرا لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، للاطلاع على منظومة بيئة الأعمال وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال والتعرف على أبرز البرامج والمبادرات المؤسسية الداعمة لاستقطابالاستثمارات النوعية.