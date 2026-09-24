كهرباء الشارقة تنجز مشروعين بـ341 مليون درهم وتستكمل 13 مشروعاً رئيسياً

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز مشروعين بجهد 220/132 ك.ف لنقل الكهرباء، بتكلفة تتجاوز 341,493,000 درهم إماراتي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير شبكة التوزيع وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، الناتج عن التوسع العمراني والصناعي السريع الذي تشهده الإمارة.

وأكدت الهيئة مواصلة الأعمال لاستكمال 13 مشروعاً رئيسياً خلال الفترة المقبلة، بتكلفة تتجاوز 725,292,101 درهم، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وضمن جهود الهيئة واستراتيجيتها التي تواصل تنفيذها بإشراف ومتابعة من سعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس الهيئة، وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام الهيئة، لتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتغذية المناطق السكنية والاستثمارية والصناعية الجديدة بأعلى مستويات الاعتمادية، إلى جانب تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة وضمان استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية.

وأكد أن المشروعات الجديدة يتم تصميمها وتنفيذها باستخدام أحدث التقنيات ونظم التحكم، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان والسلامة، لافتاً إلى أن فرق العمل تعمل وفق جدول زمني محدد لإتمام المشروعات الجاري تنفيذها وربطها بالشبكة الرئيسية.

وأشار المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إلى أن المشروعات التي تم إنجازها شملت مشروع المطار، من خلال تمديد كابلات أرضية بجهد 132 ك.ف لربط 7 محطات رئيسية بطول إجمالي يبلغ 71.7 كيلومتر، وبتكلفة 235,000,000 درهم، وإنجاز مشروع أعمال تطوير خطوط النقل الهوائية بجهد 220 ك.ف، بتكلفة 106,493,000 درهم.

وأضاف أن من أبرز المشروعات الرئيسية التي يجري العمل على استكمالها مشروع محطة الشنوف بجهد 220 ك.ف، بتكلفة 218,143,303 دراهم، ومحطة الغبيبة بجهد 132 ك.ف، بتكلفة إجمالية تبلغ 230,840,078 درهماً، ومحطة النهدة بجهد 132 ك.ف، بقيمة 203,697,720 درهماً، إضافة إلى مشروع الشنوف لتغيير مسار الخطوط الهوائية لمسافة 13.4 كيلومتر، بقيمة 72,610,000 درهم.

وأكد أن العمل متواصل في المشروعات التسعة الأخرى ضمن الخطة المعتمدة، حيث تتوزع الأعمال بين مراحل التصميم والتنفيذ والاستكمال، وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز جاهزية شبكة نقل الطاقة ورفع كفاءتها لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمختلف مناطق إمارة الشارقة.