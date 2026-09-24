"دبي الخيرية" تطلق تجربتها التفاعلية الأولى للناشئة على منصة "روبلوكس"

دبي في 24 سبتمبر/وام/ أعلنت جمعية دبي الخيرية عن إطلاق تجربتها التفاعلية الجديدة عبر منصة الألعاب الإلكترونية العالمية "روبلوكس /Roblox/" والمخصصة للفئات العمرية دون 18 عاما وذلك عقب اعتماد تصنيفها الرسمي من المنصة لضمان بيئة آمنة وهادفة.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص دبي الخيرية على مواكبة الاهتمامات الحديثة للأجيال الناشئة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في تعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية من خلال تجربة تثقيفية مبتكرة تجمع بين المتعة والتحدي واكتساب القيم الإيجابية المستمدة من أصالة الموروث الإماراتي.

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية إن إطلاق منصة "دبي الخيرية" على عالم "روبلوكس" يمثل محطة نوعية في مسيرتنا نحو تجديد أساليب الخطاب الإنساني والوصول إلى فئة الأطفال والناشئة بلغة العصر التي يتقنونها، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت من خلال تصميم هذه التجربة الافتراضية على أن تعكس بصدق قيم وثقافة وعادات دولة الإمارات وأن تحول مفهوم العمل الخيري من مجرد فكرة نظرية إلى تجربة سلوكية تفاعلية يمارسها الناشئ في بيئة رقمية آمنة تحظى بثقة أولياء الأمور.

تأخذ التجربة اللاعبين في جولة افتراضية مُستلهمة من أبرز الصروح المعمارية والثقافية لإمارة دبي وفي مقدمتها "برج خليفة" و"برج العرب" و"برواز دبي" إلى جانب مقر جمعية دبي الخيرية.

ويخوض المشاركون عبر هذه البيئة مجموعة من المراحل والمغامرات التفاعلية التي تتطلب التفكير والمبادرة لمساعدة الآخرين.

وتعتمد اللعبة على تنفيذ مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب لقاء إنجازها على عملات داخل اللعبة تُتيح له التخطيط وإنشاء مشاريع تنموية افتراضية، مثل بناء المساجد وحفر الآبار وتشييد المستوصفات الطبية.

ومن أبرز المحطات التشويقية في اللعبة تحدي "الجولة الخيرية" الذي يضع اللاعب في مهمة محددة بزمن للوصول إلى المتبرعين وتسلّم المساهمات الخيرية لنقلها وإيصالها إلى المستفيدين مما يُعمق لديهم مفاهيم الأمانة والسرعة في إغاثة الملهوف وقيمة الأثر الإنساني.