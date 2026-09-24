"التنمية الأسرية" تطلق برنامج "رحلة العطاء المستمرة"

أبوظبي في 24 سبتمبر/وام/ تنظم مؤسسة التنمية الأسرية أنشطة وفعاليات برنامج "رحلة العطاء المستمرة" ضمن منتدى "سعادتي" بأندية بركة الدار الاجتماعية، والذي يستهدف كبار المواطنين والمقبلين على مرحلة التقاعد، من عمر 50 عاماً فأكثر.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تطبيق أساليب إيجابية تساعد في التكيف مع التغيرات المرتبطة بمرحلة التقاعد، وتنمية مهارات الثقة بالنفس والتواصل العاطفي لبناء علاقات اجتماعية صحية ومستقرة، ووضع خطوات عملية ويومية تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الشعور بالإيجابية، والتعرف على المواقف أو التحديات الاجتماعية المحتملة وكيفية التعامل معها بحكمة، بالإضافة إلى ممارسة أساليب للتفاعل الاجتماعي الإيجابي تعزز الطمأنينة والثقة بالنفس والشعور بالقيمة والعطاء.

وقالت منيرة سالم المرزوقي، أخصائي تثقيف أسري في مؤسسة التنمية الأسرية، إن البرنامج يتضمن عدداً من المراحل والمحاور المختلفة التي تستعرض جوانب الحياة الاجتماعية السليمة، منها دورة "المهارات الأساسية لتعزيز جودة الحياة الاجتماعية عبر الأجيال"، و"رحلة السعادة تبدأ من فهم الذات"، و"التواصل الوجداني والثقة بالنفس"، بالإضافة إلى "بناء جسور السعادة".

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال أندية بركة الدار الاجتماعية في "أبوظبي والظفرة والعين"، إلى توفير بيئة داعمة لكبار المواطنين والمقبلين على مرحلة التقاعد، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم وأمانهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في ترسيخ العادات والتقاليد والسنع لدى الأطفال والشباب.