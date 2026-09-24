بلدية دبي تنظم أول "ليغاثون" حول مستقبل البناء وتشريعاته

دبي في 24 سبتمبر / وام / نظمت بلدية دبي "ليغاثون مستقبل البناء" في أبراج الإمارات بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين .

جرى خلال الفعالية التي تعد الأولى من نوعها بحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي وذلك ضمن جهود بلدية دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والحوكمة ودعم التطوير المستمر لقطاع بناء مرن ومستعد للمستقبل.

ووفرت الفعالية بيئة تعاونية أتاحت للمشاركين مناقشة تحديات تنظيمية محددة وتطوير حلول عملية تدعم الابتكار مع الحفاظ على كفاءة منظومة الحوكمة والامتثال.

وركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق المشاركة في صياغة تشريعات البناء ومتطلبات الترخيص المستقبلية واستكشاف آليات تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشهدت توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل لوضع إطار مشترك للتعاون في قطاع البناء والتشييد بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار من خلال التجارب التنظيمية ضمن مبادرة "ساندبوكس دبي.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في المرحلة الأولى ضمن مجموعة "البيئة العمرانية الذكية" مع إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلًا ليشمل مجالات أخرى.

ويتيح هذا التعاون تنفيذ تجارب تنظيمية وابتكارية وتبادل المعرفة والخبرات واختبار منهجيات وحلول جديدة في قطاع البناء والتشييد في دبي.

ويسهم الطرفان بصورة مشتركة في تصميم وتنفيذ حالات استخدام تجريبية بما يشمل تحديد الأهداف ومؤشرات النجاح ومعايير التقييم.

وتتولى بلدية دبي تنسيق العمل مع الإدارات الفنية المعنية ووضع المتطلبات والضوابط اللازمة لتقييم تقنيات البناء والمشاريع التجريبية فيما تدعم مؤسسة دبي للمستقبل عمليات التنسيق والتوثيق الشاملة من خلال منصة "ساندبوكس دبي".

وسيتم تحليل البيانات والأدلة والدروس المستفادة من التجارب والاستفادة منها في صياغة التوصيات والسياسات والأطر التنظيمية المستقبلية على أن يعمل الطرفان على دراسة فرص توسيع نطاق تطبيقها أو تعميمها في دبي.

وقالت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن "ليغاثون مستقبل البناء" يجسد نهج بلدية دبي في تطوير بيئة تنظيمية مرنة تتطور بالتوازي مع التقنيات التي ترسم مستقبل قطاع البناء والتشييد.

وأضافت أنه من خلال "ليغاثون مستقبل البناء" والتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل نجمع الخبرات التنظيمية والفنية وخبرات قطاع البناء والتشييد ضمن منصة واحدة لمعالجة تحديات واقعية وبناء قاعدة معرفية قائمة على الأدلة تدعم عملية صنع القرار مستقبلاً ما يسهم في تطوير أطر تنظيمية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات بما يمكّن مسارات الابتكار ويعزز كفاءة وتنافسية منظومة البناء والتشييد في دبي واستعدادها للمستقبل.

من جانبه قال خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إن منصة "ساندبوكس دبي" ستقدم من خلال هذه الشراكة بيئة آمنة ومنظمة لتجربة وتطوير تشريعات مستقبلية تواكب التقدم المتسارع في تطور قطاع البناء والتشييد والعقارات الذي يُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارة وإتاحة الفرصة لاختبار وتوسيع نطاق أحدث ابتكارات حلول التكنولوجيا العقارية وتسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات وإشراك الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية المعنية في تطوير الأطر والسياسات التنظيمية.

ويدعم التعاون تعزيز التواصل مع المبتكرين والشركات الناشئة والشركات في مراحل النمو إلى جانب مزودي الحلول والتقنيات المحليين والدوليين.

وسيعمل الطرفان على توفير قنوات تتيح استعراض التقنيات والمنتجات ونماذج الأعمال الجديدة واختبارها وتقييمها وربط المبتكرين بالجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد المعنيين.

ويشمل التعاون تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية ومبادرات تبادل المعرفة بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية في مجال تنظيم واعتماد تقنيات البناء المبتكرة ومواكبة الممارسات ذات الصلة في القطاع.

وتدعم المبادرة جهود بلدية دبي الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للبناء والتشييد تجمع بين كفاءة التنظيم والابتكار والاستدامة والجاهزية للمستقبل بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير مدن المستقبل.