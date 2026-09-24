55 مليون درهم قيمة "وقف العطاء" الجديد لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية

عجمان في 24 سبتمبر / وام / أضافت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية "وقف العطاء" إلى أصولها الوقفية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 55 مليون درهم، تزامناً مع مرور 45 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة.

وأطلقت المؤسسة اسم "وقف العطاء" على الوقف الجديد في منطقة ليوارة 2 بعجمان، تقديراً لمسيرة صاحب السمو حاكم عجمان في دعم العمل الخيري والمجتمعي، وما يوليه سموه من اهتمام بتنمية الأوقاف وتعزيز استدامة مواردها.

وتسلّمت المؤسسة الوقف الجديد، الذي يأتي بدعم كريم من صاحب السمو حاكم عجمان، ليعزز محفظتها الوقفية ويوفر مورداً مستداماً لدعم مشاريعها وبرامجها الخيرية والمجتمعية.

ويضم "وقف العطاء" "برج العطاء"، المقام على أرض تبلغ مساحتها 1,880 متراً مربعاً، بمساحة بناء إجمالية تصل إلى 23,054 متراً مربعاً، ويشتمل على 110 شقق سكنية و11 محلاً تجارياً و115 موقفاً للسيارات.

ويسهم الوقف الجديد في تعزيز المحفظة الوقفية للمؤسسة وينمّي مواردها المستدامة ويدعم تمويل البرامج والمشاريع ويوسع الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويقع "وقف العطاء" ضمن المجمع الوقفي للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في منطقة ليوارة 2 بعجمان، ويضم المجمع 15 قطعة أرض وقفية ومسجداً.

وأكدت المؤسسة أن تسمية الوقف " وقف العطاء"، تزامناً مع مرور 45 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم عجمان مقاليد الحكم، تحمل دلالة ترتبط بما رسخه سموه من قيم البذل وخدمة المجتمع، وتعبر عن جوهر الوقف بوصفه عطاءً مستداماً يمتد نفعه عبر الأجيال.

وأعربت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عن تقديرها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه المتواصل لمسيرة العمل الخيري والوقفي، مؤكدة أن دعم سموه أسهم في تنمية الأوقاف وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والعطاء في إمارة عجمان.