سعيد الهاجري يبحث مع رئيس "موديرنا" فرص الاستثمار والتعاون في الصناعات الدوائية المتقدمة

نيويورك في 24 سبتمبر/ وام / بحث معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء مع الدكتور نوبار أفيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Flagship Pioneering" والمؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة شركة "موديرنا" الأمريكية، العالمية البارزة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية واللقاحات، فرص الاستثمار والتعاون في الصناعات الدوائية المتقدمة، واستكشاف آفاق العمل المشترك.

يأتي اللقاء في سياق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص على توسيع التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في المجالات ذات الأولوية.

تناول اللقاء مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب تنمية القدرات التصنيعية الدوائية داخل الدولة، ودعم البحوث والتجارب السريرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأنشطة العلمية والصناعية ذات القيمة المضافة.

وناقش الجانبان فرص بناء شراكات تجمع بين الإمكانات العلمية والتقنية لدى "موديرنا" والمزايا التنافسية التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم نمو القطاع الدوائي، وتسهم في ابتكار حلول علاجية متقدمة.

وأكد معالي الهاجري أن دولة الإمارات توفر مقومات متكاملة لنمو الشركات الدوائية العالمية وتوسع أعمالها، تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والمحفزات الاستثمارية، ما يعزز جاذبيتها للمشروعات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.

وأوضح معاليه أن تنمية القدرات الوطنية تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير المنظومة الدوائية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية في بناء خبرات مستدامة، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال الصناعات الدوائية وعلوم الحياة.