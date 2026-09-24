"تحدي أبوظبي للجولف" يجمع "سكيك" و"المشرخ" مع نجوم العالم

أبوظبي في 24 سبتمبر/وام/ يشارك لاعبا الجولف الإماراتيان أحمد سكيك وأحمد المشرخ إلى جانب نخبة من نجوم العالم بمنافسات بطولة تحدي أبوظبي للجولف التي تقام خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري، إلى 3 أكتوبر المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في منطقة العين، وذلك في إطار منافسات جولة هوتيل بلانر العالمية.

وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، الشريك المنظم والجهة المعتمدة للبطولة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتتيح البطولة للثنائي الإماراتي فرصة اختبار قدراتهما إلى جانب أبرز المواهب العالمية الصاعدة في جولة هوتيل بلانر، بعد حصولهما على مقعدين من المقاعد المخصصة لاتحاد الإمارات للجولف.

وفي إطار الشراكة، تم تخصيص 30 مقعداً لاتحاد الإمارات للجولف ضمن قائمة المشاركين في بطولة تحدي أبوظبي، وإلى جانب إتاحة الفرصة للاعبين الإماراتيين للمنافسة على أرضهم، تسمح هذه الخطوة للاتحاد بتبادل المقاعد المتبقية مع اتحادات جولف أخرى.

وتعزز مشاركة كل من ديفيد هورسي وأدري أرناوس ودومينيك فوس، المقيمين في دولة الإمارات، الحضور المحلي في البطولة، فيما يشارك كريغ هاوي، لاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، على ملعب ناديه.

وتضم قائمة المشاركين أيضا نجم كأس رايدر الأوروبي السابق كريس وود، وكريستوفر بلومستراند، متصدر تصنيف "الطريق إلى مايوركا" هذا الموسم في جولة هوتيل بلانر.

وتكتسب البطولة أهمية كبيرة، إذ يمثل تحدي أبوظبي الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين لضمان مقاعدهم في البطولتين الختاميتين للموسم في الصين ويتأهل بعد انتهاء المنافسات في العين أفضل 68 لاعباً في تصنيف "الطريق إلى مايوركا".

وقال اللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف: " يمثل تطوير المواهب الوطنية محوراً أساسياً في كل ما نقوم به في اتحاد الإمارات للجولف، وتمنح بطولة تحدي أبوظبي لاعبينا فرصة اختبار قدراتهم على هذا المستوى وأمام جماهيرهم.

وأضاف :" من خلال تبادل المقاعد مع الاتحادات الأخرى، نفتح أيضاً الأبواب أمام لاعبينا للمشاركة في بطولات جولة هوتيل بلانر حول العالم، وهو ما يمثل جزءاً رئيسياً من عملية تطويرهم، وتجسد رحلة أحمد سكيك، من المنتخب الوطني إلى عالم الاحتراف، ما يمكن تحقيقه عندما تتاح مثل هذه الفرص للاعبين، وهذا تحديداً هو المسار الذي نرغب في أن يسلكه الجيل المقبل من لاعبي الجولف الإماراتيين".