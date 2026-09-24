شرطة دبي والنهضة النسائية تعززان تمكين المرأة عبر برامج معرفية وورش تراثية

دبي في 24 سبتمبر/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي عددا من الأنشطة في مقر جمعية النهضة النسائية بدبي ضمن فعاليات الاحتفاء بالمرأة الإماراتية وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي ودعم الأسرة والمرأة وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تسهم في تمكين المرأة وتطوير مهاراتها.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من القيادة العامة للجمعية تعرف خلالها على الخدمات والمبادرات التي تقدمها للمرأة والفتيات إلى جانب تنظيم محاضرة توعوية وورش تفاعلية تراثية بمشاركة عدد من موظفات القيادة العامة لشرطة دبي.

وشهدت الزيارة إلقاء محاضرة بعنوان "التميز والذكاء المجتمعي" قدمتها سها السقا من جمعية النهضة النسائية وتناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتميز والوعي المجتمعي بما يدعم تطوير المعارف والمهارات وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل والمجتمع واستفاد منها عدد من موظفات شرطة دبي.

وتضمن البرنامج ورشتين تفاعليتين بعنوان "لمسة حرير" و"العود المعطر" تعرفت خلالهما موظفات شرطة دبي إلى أساسيات صناعة الدخون والعطور في تجربة تطبيقية جمعت بين التعلم والتفاعل مع جوانب من التراث الإماراتي.

وجرى تكريم عدد من النماذج الملهمة تقديرا لمسيرة العطاء والريادة للمرأة الإماراتية وإسهاماتها في خدمة المجتمع ومواصلة مسيرة الإنجاز بما يعكس أهمية الاحتفاء بالتجارب النسائية التي تمثل مصدر إلهام للأجيال.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي إن استضافة موظفات القيادة العامة لشرطة دبي تأتي ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات المؤسسية وتوفير تجارب معرفية وتفاعلية تسهم في تمكين المرأة والارتقاء بمهاراتها بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في دعم المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.

وأضافت الفلاسي أن الجمعية تحرص على تقديم برامج تجمع بين التوعية والتطوير والاحتفاء بالتراث الوطني إيمانًا بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة وتعزيز حضورها الفاعل في المجتمع.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية مناسبة لتسليط الضوء على مسيرة العطاء والريادة التي قدمتها عبر الأجيال.